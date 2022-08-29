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29/08/2022

腋下、頸後、關節特別黑？磨砂和美白都無效？先弄清肌膚暗沉的原因，對症下藥！

#美白 #Editors Pick #Skin & Body Care #美妝 #磨砂 #beauty #暗沉 #提亮 #關節暗沉 #腋下暗沉 #身體乳
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Text: DIVA 編輯部 Photo: 官方圖片

　　在高溫籠罩下的季節，就是短褲背心出動的時候，又或者穿上比基尼到海灘暢泳。在享受清涼之際，你是否發現有些身體部位特別暗沉，甚是讓人尷尬？儘管洗澡時已經大力搓洗，還用上美白產品，但似乎效果都不太明顯。這時，一味盲目的去美白作用是不大的，不如先要弄清楚形成身體不同部位暗沉、發黑的原因，才能對症下藥。

 

 

#1 關節暗沉

 

　　在日常生活中，女生都免不了穿平底鞋或拖鞋，導致長期外露腳跟或鞋子磨腳的情況，一般來說，形成關節發黑（手肘、腳跟、膝蓋）的很大原因是因為摩擦，導致角質層增厚、色素沉澱，甚或皮膚乾燥。在洗澡時，我們未必需要急著用磨砂去清潔，可以嘗試先用洗澡刷，配合帶果酸的沐浴露打圈清洗不同的關節部位，洗完澡後，抹上果酸類的身體乳液或精華（千萬不要省，就是用臉部精華局部塗抹），溶解老廢角質，提亮膚色。另外，可在身體乳液中加入有抗氧化功效的維生素E，加強滋潤效果。

 

　　The Ordinary的產品可謂平靚正，就算將用在臉上的塗抹於腋下也不會心疼。編者推薦兩款含維他命C成分的護膚乳，分別是23% 高純度維他命C透明質酸懸濁乳和30%純左旋維他命C懸濁乳。兩款都主打維他命C，前者是純維C，較為穩定，同時具備透明質酸，有效補水級提亮膚色；後者維C濃度較高，質感柔滑，改善暗沉及減少細紋。

 

The Ordinary 23% 高純度維他命C透明質酸懸濁乳 $59／30ml

The Ordinary 30%純左旋維他命C懸濁乳 $63／30ml

 

查詢：The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

查詢：The Ordinary Vitamin C Suspension 30% in Silicone

 

 

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