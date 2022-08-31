頸後贅肉顯胖又顯老，6個簡易伸展動作矯正富貴包！坐在椅子就能完成，低頭族、上班族必做！

每天望著手機、電腦，有否發現自己頸後突出了一層贅肉？這被稱為「富貴包」的頸椎問題，其實對都市女性來說，是十分常見的。富貴包的主要成因當然是長期姿勢不良，習慣將頸部向前伸向電腦、手機，這「烏龜頸」壞姿勢令頸胸椎受壓，加上缺乏運動及伸展放鬆，因而產生「富貴包」。要矯正富貴包不是一時三刻就能做到的，以下坐在椅子上就能完成的簡易肩頸胸伸展，則是不錯的改善方法。

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肩頸伸展動作 1：收下巴練習

第一個動作是很多都市人都忽略的「收下巴」，除了改善富貴包，若然你在照鏡子或拍照時發現自己下顎線條不像以往般明顯，也可多訓練！動作非常簡單，先將身體坐高、坐直，然後想像頭後方要靠牆一樣盡量往後靠，頭頂亦應該感覺像被提起，然後就要將下巴收起，吸氣往下、吐氣往上，重複15次。

肩頸伸展動作 2：頸部肌肉伸展

然後就慢慢往下伸展，頸部伸展動作其實跟普通運動前熱身的相近。先坐高、坐直，謹記肩膊要放鬆甚至心想著要往下壓；先把頭水平左轉45度，接著往下看你的左手，再用左手拉住後腦位置，盡量往下拉並感覺到右後側頸的拉伸感，維持3-5個呼吸，記住要換邊做。

肩頸伸展動作 3：肩膊打圈放鬆

另一個從小做到大的熱身動作 — 肩膊打圈放鬆，其實也是放鬆肩頸的好方法。同樣坐高、坐直，雙手向兩旁垂下，然後放鬆肩膊向下壓，接著開始往前打圈，不用太快，10次之後就換成向後打圈，同樣做10下。

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