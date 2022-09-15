MI MING MART 引入全新INVITY 諾加因子護膚品 定格最年輕肌膚

凍齡袁彌明 Erica 由選美、從政到創業成為Clean Beauty 品牌老闆，背後擁有的豐富閱歷造就了今天充滿自信的她，無論內到外的美都稱得上最佳典範！

每次見到她都自信滿滿，肌膚靚爆，羨煞旁人！

要留住最美的肌膚，於事業、人生高峰一刻毫無保留地展現出來，最強的後盾就是MI MING MART 最新引入的新加坡品牌 INVITY 諾加因子護膚系列－諾加因子逆時針、諾加因子基因修復面膜及諾加因子奇蹟抗醣面霜。

極罕諾加因子(NAD+)成分

隨年紀增長，體內的 NAD+ 水平不斷下降，減慢細胞新陳代謝，身體會出現老態、肌膚會隨之變得暗啞、鬆弛、皺紋浮現。諾加因子可以於肌膚表皮和細胞直接進行修復，補充細胞的NAD+ 水平，為肌膚細胞提供活性，可激活肌膚中80%長壽蛋白及代謝細胞，達至延緩衰老！





被喻為「肌膚紋的填充針」6小時減少深皺紋達26.5%*

諾加因子逆時針是一種非侵入性肌膚的填充針，蘊含強效抗衰老的諾加因子、準專利的透明質酸 (HA)、源自極旱沙漠地區的根瘤菌膠及來自阿拉伯的樹膠提取物，可即時撫平皺紋，減少皺紋和填補皺紋，包括額紋、魚尾紋、虎紋。

單次使用：立即填充皺紋，臨床實證1 小時內明顯減少8.7%*

持續使用：長期抗衰老功效！





可以敷上面嘅水光針

所有肌膚適用的諾加因子基因修復面膜，特別適合熟齡肌、敏感肌人士。每片面膜擁有22克精華，超過20％的半乳桿菌發酵濾液，可調理肌膚和強效保濕，多種成分有助緊緻、抗氧化、增生膠原蛋白等等。建議一星期使用3次以達至最佳效果！

奇蹟抗醣面霜 持續使用28日皺紋減少87.4%*

當中含與食用抗衰老補充品INVITY NMN 12000奇蹟逆齡膠囊相同的極珍貴成分褐藻糖膠及紫檀芪，直接補充NAD激活修復細胞、為肌膚築起保護屏障，更可抑制醣化高達 99%*，預防自由基對則肌膚造成的傷害。任何肌膚適用，特別適合泛黃、暗啞、皺紋及熟齡肌。

Erica 家居逆齡療程 28日煥發逆齡光芒

早上：潔面後，塗上精華及諾加因子奇蹟抗醣面霜，於塗上防曬或粉底前再補上諾加因子逆時針加強緊緻功效

晚上：缷妝潔面後，敷上諾加因子基因修復面膜或諾加因子逆時針（間斷使用），塗上自選精華，最後塗上諾加因子奇蹟抗醣面霜

INVITY諾加因子護膚品系列銷售點：全線彌明生活百貨 /網上專門店有售：https://bit.ly/3Rqanfd

*數據由第三方實驗報告提供，實際使用效果因人而異

所有Diva Channel 讀者出示此post，到專門店購買任何 INVITY 諾加因子護膚系列產品單件均可以折實價額外再減HK$20。於網上專門店購買任何 INVITY 諾加因子護膚系列產品付款前輸入「INVITYDIVA20」，均可享受單件折實價額外再減HK$20。



優惠有效期至2022年10月31日｜受有關條款及細則約束｜MI MING MART 有權隨時更改優惠細則及保留最終決定權，而毋須另行通知。

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