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27/09/2022

小清新綠色系美甲推介！森林風、牛油果綠、抹茶綠，以悠然綠調迎接秋冬！

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Text: Tiffany Chan

　　近日在街上，你開始感受到由街旁樹木散發的「秋天味」了嗎？提到秋冬季，不論是美妝或是服飾，很多人一下子都會聯想到深色、冷調的色彩，其實來自大自然的綠色，也是不錯的配搭選擇！今次特意為大家挑選幾款綠系美甲，配襯簡潔的秋冬服裝，不會過於搶眼之餘，更可輕輕的滲出溫柔、清新感覺，不能錯過！

 

 

小清新森林風

 

　　第一款要推介的就是小清新森林風，若然你本身就是一個喜歡秋天去郊游的山系女生，相信一定會喜歡！可能有些人會認為森林風美甲，必須要加入葉子、樹木的元素，這些可愛的圖案當然能添上少女感；但更重要的，是在十隻指甲上畫出深淺不一的綠色調。由多元色調帶出的層次感，配上少量暈染、漸變圖案，就能描繪出真實森林公園中，不同樹木結合而成的漂亮風景。

 

 

 

 

 

 
 
 
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