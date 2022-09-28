The Kardashians第二季開播！Kim Kardashian如何從被人看不起的真人騷名媛，變成最有影響力的時尚Icon？

《The Kardashians》第二季剛剛在Disney +開播，先不劇透Kardashian，卻有源源不斷的八卦話題。從《Keep Up With The Kardashians》到新一輯《The Kardashians》，美國時尚Icon Kim Kardashian這些年來的轉變可以說是從「山雞變鳳凰」，從不被人尊重的真人騷明星，升級為有資格登上Vogue封面、被巴黎世家及Dolce & Gabbana爭相邀請合作的時尚名人。不如看看她如何一步步想向自己的目標邁進，如何將遙不可及的夢想成真！

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沒有藉口！把握每一個機會！

出身自美國的明星律師家庭，Kim大可平平淡淡，擁有舒適的生活；偏偏她卻十分嚮往幕前工作，為追尋夢想，她總拿出100分的努力。不要看她現在的知名度，剛出道時，她只是美國名媛Paris Hilton的小跟班，在Paris Hilton的照片中她永遠只是個毫不起眼、無人問津的佈景板。但她只要一有拍攝、工作機會，就會全力去完成、十分敬業，為她造就之後愈來愈多的機會。

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即使後來名氣漸長，她依然十分敬業，而且毫無架子，尊重每個工作人員。對於工作，她總自豪地說，自己從來不取消工作，也不會讓合作的人失望。她曾受邀到多明尼加共和國拍攝《Sport Illustrated》的泳裝封面，但在工作前不幸生病，即使化妝時難受地頻頻咳嗽，但是一開機她便一躍入水拍攝封面，不知情的人完全看不出她是帶病工作。

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為《The Kardashians》真人騷宣傳時，她被問到給商業女性的建議時，她的回答很直接，卻也很真實：「Get Your F**king Ass Up and Work 」。她認為成功的事業背後的首要條件就是努力與行動，並將自己置於努力工作的人之間，保持良好的工作環境。

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