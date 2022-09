The Kardashians第二季開播！Kim Kardashian如何從被人看不起的真人騷名媛，變成最有影響力的時尚Icon？

《The Kardashians》第二季剛剛在Disney +開播,先不劇透Kardashian,卻有源源不斷的八卦話題。從《Keep Up With The Kardashians》到新一輯《The Kardashians》,美國時尚Icon Kim Kardashian這些年來的轉變可以說是從「山雞變鳳凰」,從不被人尊重的真人騷明星,升級為有資格登上Vogue封面、被巴黎世家及Dolce & Gabbana爭相邀請合作的時尚名人。不如看看她如何一步步想向自己的目標邁進,如何將遙不可及的夢想成真!

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian(@kimkardashian)分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian(@kimkardashian)分享的貼文

沒有藉口!把握每一個機會!

出身自美國的明星律師家庭,Kim大可平平淡淡,擁有舒適的生活;偏偏她卻十分嚮往幕前工作,為追尋夢想,她總拿出100分的努力。不要看她現在的知名度,剛出道時,她只是美國名媛Paris Hilton的小跟班,在Paris Hilton的照片中她永遠只是個毫不起眼、無人問津的佈景板。但她只要一有拍攝、工作機會,就會全力去完成、十分敬業,為她造就之後愈來愈多的機會。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian(@kimkardashian)分享的貼文

即使後來名氣漸長,她依然十分敬業,而且毫無架子,尊重每個工作人員。對於工作,她總自豪地說,自己從來不取消工作,也不會讓合作的人失望。她曾受邀到多明尼加共和國拍攝《Sport Illustrated》的泳裝封面,但在工作前不幸生病,即使化妝時難受地頻頻咳嗽,但是一開機她便一躍入水拍攝封面,不知情的人完全看不出她是帶病工作。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian(@kimkardashian)分享的貼文

為《The Kardashians》真人騷宣傳時,她被問到給商業女性的建議時,她的回答很直接,卻也很真實:「Get Your F**king Ass Up and Work 」。她認為成功的事業背後的首要條件就是努力與行動,並將自己置於努力工作的人之間,保持良好的工作環境。

下一頁:被唾棄的真人騷明星如何建立自己的時尚王國?