不挑膚色、自帶混血感！秋冬換上「巴黎畫染」Balayage，整體造型散發高冷氣質

秋風起，衣櫥還未來得及整理，卻按耐不住想要弄弄髮色先！換季總是一個很好的藉口renew自己，而近期大熱的髮色／染髮，少不了「巴黎畫染」Balayage的話題。Balayage源自20世紀70年代的法國，是一種帶有藝術感的染髮技術，漂染效果自帶混血感，而且非常適合亞洲人膚色，同時也不需要整頭進行漂染，減少對髮質的傷害，最重要且最大的好處，就是沒有了布丁頭的煩惱！若以深色色調作底色，髮色更加耐玩；不論長短髮，都能輕易駕馭！



#1 顏色搭配



想Balayage多些變化，可以先在顏色搭配上入手。喜歡深色底、冷色調，可以擇黑茶色、黑藍色配以灰色系髮色，如灰藍、灰粉、灰紫、灰白等增添秋冬的高冷氣質；喜歡暖色調的話，底色可以選擇非色調，如栗子棕、摩卡啡等，配以茶色、淺啡、蜜糖啡、甚或粉紅、紫紅等不同程度的暖色系，為冬季添絲陽光氣息。重點是，無論怎麼搭、漂染的顏色多淺，整體感不會突兀，自帶柔和感。



#2 髮尾漸變Balayage



Balayage的染法最主要是漸變，因為從深色漸變到淺色，所以就算黑髮長出來後，髮色也不會尷尬，而且非常耐玩，一個秋冬不是問題。漸變的比例可以從頭髮的二分之一處開始，這樣淺色色調和整體的造型感會比較突出，如果覺得太誇張，可以嘗試以深色色調為主，尾部做點綴，也就是從髮尾大約三分之一處進行漂染。



#3 Baby light X Balayage



Balayage的自然過渡少不了挑染的方法，喜歡帶點層次感的，可以選擇加重Baby light的做法，有別於傳統挑染，Baby light在髮絲與髮絲間，以幼密和細膩線條進行漂染，所以細節感更重。而且就算在接近頭頂處開始進行Baby light的漂染，也不會顯得誇張，是低調又具心思的染法，與Balayage的漸變十分合拍！