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05/10/2022

周末美食派對後，6式改善消化瑜伽推介！排氣式趕走胃氣脹，眼鏡蛇式、嬰兒式紓緩腸胃不適，定期伸展還可改善腰背痠痛！

#便秘 #瑜伽 #消化不良 #胃痛 #Health & Fitness #Yoga #腸胃不適 #Fitness #練習 #運動keepfit
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Text: Tiffany Chan

　　都市人平日工作不時忙碌得連飯都吃不了，到了周末或長假期則與好友相聚大吃大喝，這樣的飲食習慣加上生活壓力影響，而容易出現消化不良、胃氣脹等腸胃不適問題。想有效改善的話，除了調整日常飲食及作息，也可嘗試由運動開始，今次推介6式有效改善消化的瑜伽招式，亦同時讓身心得以適當放鬆。

 

 
 
 
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Elva Ni 倪晨曦（@misselvani）分享的貼文

 

眼鏡蛇式

 

　　若然你經常出現胃氣脹、消化不良等問題，眼鏡蛇式就能幫助促進腸胃蠕動及消化，同時能伸展背部脊椎，有效改善背痛及姿勢不正，晚上睡覺時也不用「頂住頂住」。先趴在地上並將雙腳向後微開，雙腿、髖骨與腳背成直線貼在地面。雙手在胸口兩側撐著，吸氣時雙手手臂慢慢伸直，撐起上半身，維持5個呼吸，感受頸部、腹部及背部的放鬆伸展。

 

Source / Yoga Bear

 

嬰兒式

 

　　這招簡單又舒服的嬰兒式能改善胃氣脹、胃痛等問題，還能紓緩經痛及久坐造成的腰痠背痛，最適合上班族女士。先跪坐在瑜伽墊上，吸氣同時將上半身往前傾，雙手向前伸展、臀部盡量貼著雙腳，手心與額頭盡量貼地，謹記不要縮膊，感受背部、肩膀與手臂的伸展，停留約5個呼吸秒後慢慢回到原本跪姿。

 

Source / Yoga Practise

 

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