Editor’s Pick：3款低於千元、高性價比倒數月曆，每天拆一格，找到屬於那天的驚喜！

眉部產品,編者的首選是Benefit,且基本沒有之一。今年,品牌依舊採用了經典的粉色為主調,以「郵寄聖誕咭」為靈感,推出12天Sincerely Yours, Beauty美妝聖誕倒數月曆。月曆精選了12款品牌的皇牌和大熱產品,如編者大愛的Precisely, my brow立體塑形眉筆,可以勾勒細緻美妝,以及24-HR Brow Setter透明定型眉膏定妝;還有大熱的the POREfessional底霜、Dandelion蒲公英胭脂蜜和V面神器Hoola 古銅胭脂蜜粉,為無暇底妝及好氣色做好準備!另外還有四款睫毛液,配合不同妝容等,由底妝、眉部產品到彩妝,滿足基本妝容。此外,雖然不是貨裝,但年尾總需要一些可放在手袋裏的旅行裝,方便外出補妝!

