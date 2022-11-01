Editor’s Pick：3款低於千元、高性價比倒數月曆，每天拆一格，找到屬於那天的驚喜！

臨近年尾，節日氣氛慢慢浮現，有人喜歡在家添些小裝飾，有人喜歡約上三五知己分享喜悅；不同的生活儀式感，總能為日常調劑一番。而要數其中一樣最受歡迎的儀式，莫過於聖誕倒數月曆，每天拆一格，找到屬於那天的驚喜，而林林種種的聖誕倒數月曆中，編輯部今次為大家精選三款高性價比的聖誕倒數月曆，讓你感受小驚喜的同時，又隨時用得上，既實用又有節日氣氛！

#1 Clarins 聖誕倒數月曆

說到高性價比的聖誕倒數月曆，編者的私心首選是Clarins！今年，Clarins 推出24 Boxes Advent Calendar，依舊採用經典的紅色為主調，但從去年的布袋挂歷設計換成了揭書型的禮盒設計，加以桃紅點綴，為節日添上一絲氣氛。24隔倒數月曆中，藏有多款皇牌產品，包括10款面部護膚產品、5款彩妝品、6款身體護理產品，如植萃速效卸妝水(敏感肌專用)、SOS 保濕面膜、美腿舒倦活力乳、絲滑持久胭脂、SOS 炫采調色底霜等；此外，還有三款貨裝產品，分別是手修護霜、凝亮護唇油和全效濃黑翹長睫毛膏，從潔面、底妝、護膚、面膜到妝品，讓你一次試曬Clarin的大熱好物！

Clarins 24 BOXES ADVENT CALENDAR | 售價$650 | 價值 $2,855

貨裝 - 玉手修護霜 100ml

貨裝 - 凝亮護唇油 01.自然蜂蜜 12ml

貨裝 - 全效4D濃黑翹長睫毛膏– Perfect Black 8ml

調和身體滋潤乳30ml

晶瑩美顏霜15ml

美腿舒倦活力乳30ml

透滑身體磨砂30ml

柔潤身體乳30ml

健胸提升啫喱15ml

植萃柔滑潔面乳50ml

植萃速效卸妝水（敏感肌專用）50ml

煥顏緊緻舒緩面膜15ml

絲滑持久胭脂 02 1.6g

瞬效豐盈唇蜜 01 5ml

SOS 炫采調色底霜 00 5ml

提拉撫紋全效眼霜 3ml

植萃溫和潔面泡沫（中性至乾性肌適用）30ml

保濕爽膚露 50ml

水潤活肌保濕霜 - 滋潤乳霜（中性至乾性肌膚）15ml

SOS 保濕面膜 15ml

舒緩磨砂膏 15ml

植萃全效潔面卸妝油 50ml

舒爽沐浴精 100ml

瞬效零毛孔美肌霜 4ml

查詢：Clarins

#2 Benefit Cosmetics Sincerely Yours, Beauty美妝聖誕倒數月曆

眉部產品，編者的首選是Benefit，且基本沒有之一。今年，品牌依舊採用了經典的粉色為主調，以「郵寄聖誕咭」為靈感，推出12天Sincerely Yours, Beauty美妝聖誕倒數月曆。月曆精選了12款品牌的皇牌和大熱產品，如編者大愛的Precisely, my brow立體塑形眉筆，可以勾勒細緻美妝，以及24-HR Brow Setter透明定型眉膏定妝；還有大熱的the POREfessional底霜、Dandelion蒲公英胭脂蜜和V面神器Hoola 古銅胭脂蜜粉，為無暇底妝及好氣色做好準備！另外還有四款睫毛液，配合不同妝容等，由底妝、眉部產品到彩妝，滿足基本妝容。此外，雖然不是貨裝，但年尾總需要一些可放在手袋裏的旅行裝，方便外出補妝！

Sincerely Yours, Beauty美妝聖誕倒數月曆 | 售價$585 | 價值$1,265

-Gimme Brow+豐眉膏升級版（3號色）|迷你裝

-Precisely, my brow立體塑形眉筆（4號色）|迷你裝

-The POREfessional毛孔細緻底霜|迷你裝

-The POREfessional: Hydrate Primer毛孔細緻保濕霜|迷你裝

-Roller Liner 啞緻眼線筆（黑色）|迷你裝

-Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝

-Dandelion蒲公英胭脂蜜粉|迷你裝

-24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝

-Roller Lash 捲翹睫毛膏（黑色）|旅行裝

-They're Real!以真亂假睫毛膏（黑色）|旅行裝

-BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液（黑色）|旅行裝

-They’re Real磁力睫毛液（黑色）|旅行裝

查詢：Benefit Cosmetics

#3 Kiehl’s Made by Radio節日限量倒數月曆

實戰派Kiehl’s今年的聖誕倒數月曆依舊色彩繽紛，充滿氣氛。品牌喜與不同藝術家合作，如Jeff Koons、Mickey、KAWS、Kenny Scharf、Peter Max、Jeremyville、Kate Moross及Janine Rewell等，從中帶來不同的火花。今年的24格倒數日曆則找來了動畫工作室Made by Radio合作，以趣味與愉悅，延續傳統。24格倒數月曆中藏有長期熱賣的特效清爽保濕系列、人氣抗衰老極緻多效修護系列，還有大熱產品牛油果眼霜、醫學維他命C淡紋亮眼精華、全日防護活肌精華露等不同功效的精華；除了臉部護膚，還有一些經典產品，如氨基酸洗頭水、護髮素和護唇膏等，由頭部產品到臉部好物，滿足基本的護理需求！

Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆 | $590 換購 | 價值$2,267

經典潤膚乳30ml

特效保濕潔面啫喱30ml

特效保濕乳霜28ml

特效保濕爽膚水 40ml

極緻塑顏全效乳霜7ml

亞馬遜白泥面膜14ml

牛油果眼霜14ml

金盞花植物精華爽膚水75ml

全日防護活肌精華露4ml

金盞花修復精華面霜7ml

深夜奇蹟修復精華露4ml

高效能潤手霜30ml

特效清爽保濕啫喱面霜7ml

全效頭髮及身體潔淨啫喱30ml

男士全效磨砂霜15ml

醫學雙維他命C抗氧亮活精華15ml

深夜奇蹟修復雲朵面霜14ml

深夜奇蹟溫和潔顔油40ml

1號護唇膏15ml

極緻煥活全效眼霜3ml

金盞花深層潔面泡沫75ml

醫學維他命C淡紋亮眼精華霜3ml

醫學淡紋緊緻再生精華10ml

牛油果保濕注養面膜5ml

*凡購物滿 $500，即可以$590 換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份（價值$2,267），每人只限換購一份。

查詢：Kiehl’s