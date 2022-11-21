別把臉霜當頸霜用！3款小資女、小貴婦及貴婦級之選的頸霜，重塑下顎線、緊實頸部肌膚

再精緻的臉蛋，若不注意細節，同樣會將年華的痕跡顯露無遺。有人說，頸部是女人的第二張臉，卻也是經常被忽略的一環。在護理臉部時，也只是順便將面霜抹在頸部上，而且，相較於臉部，頸部肌膚更容易感到乾燥，因此需要特別的護理，從而減緩皺紋的誕生。除了生活的一些壞習慣，今次特意搜集了一系列頸部護理的好物，從小資女到貴婦級，從初老肌到熟齡肌，別再給自己找藉口！

Readmore：別讓「第二張臉」洩露秘密：淡化頸紋，從頸部保養與生活細節入手

小資女之選：Clarins

編者的第一款頸部護理就是 Clarins 的煥顏緊緻抗皺頸霜，而且還空管了兩支！Clarins很早就已經推出了頸霜，而這款頸霜也不斷在升級。它的主要成分取自天然的植物萃取，最新一代依舊保留向日葵花莖的植物生長素Sunflower Auxin，同時還加重了向日葵植物的其他成分，包括向日葵花莖生長素及向日葵籽，而日葵籽內的有機物質Organic Sunflower Unsaponifiable能促進纖維蛋白和彈力蛋白，提升頸部的肌膚彈性、緊緻感，加強提拉及抗皺功效。頸霜設計呈管狀，方便易用，質地不算厚重，不感黏膩，但滋潤感十足，適合初老肌膚的小資女。

查詢：Clarins煥顏緊緻抗皺頸霜

小貴婦之選：Chantecaille

Chantecaille自從2010年加了新成員「鑽石級頸霜」後，品牌的頸部產品也有小十年歷史。它的成分天然，八成以上均採用植物配方。這款鑽石級頸霜主打抗氧化，因此採用了紅莓幹細胞，有最高效的抗氧化劑之稱，有修復及保護DNA的功效；同時，頸霜加入了鈣、 胺基酸及三胜肽成分，增加皮膚彈性，此外，還有專利配方星級抗皺六胜肽、海蓬子、萃取自黃罌粟的蛋白元素海罌粟鹼，重塑輪廓、緊實頸部肌膚，讓下巴線也變得緊緻有彈性！

查詢：Chantecaille Bio Lifting Neck Cream

貴婦級之選：Natura Bissé

Natura Bissé 是西班牙頂級護膚品牌，由Ricardo Fisas夫婦於1979年創立於巴塞隆納，香港未必人人都聽過，但來頭也不小，是奧斯卡金像獎指定的護膚品牌，可媲美貴婦級品牌Lamer和La Prairie。Natura Bissé 主要分為鑽石極緻賦活系列、鑽石極緻臻白系列、鑽石防護系列、舒緩緊緻系列、無齡緊膚系列與6D立體緊緻系列，所有系列皆針對肌膚抗老、緊緻、拉提等功效，不僅適合熟齡肌，同時也深得產後媽媽的歡心，因為部分產品能改善產後的橙皮紋。

想緊緻頸部肌膚和填補皺紋，大可一試這款緊緻提升頸部精華；精華採用了超濃縮配方，但質地輕盈，專門針對收緊及填補功能，同時重塑下巴輪廓；配方中含有多種天然成分，包括促進膠原蛋白合成的高山火絨草、促進皮膚修復的長角豆精華，改善皮膚彈性的芒果黃油和天竺葵精油，以及具抗氧化功效的香菇提取物等，與此同時，配方中還加入了PRO-LIFT3，有助塑造下巴、淡化頸部皺紋，以及具有保濕功效的透明質酸和均勻膚色的維生素B3，讓肌膚恢復緊緻、彈性的同時，更柔軟及光滑。

查詢：Natura Bissé Inhibit Tensolift Neck Serum