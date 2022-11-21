復古超模Bella Hadid堅持叛逆、做自己！她如何從母親的忽視、網民的批評中，脫變成時尚界最受矚目的模特兒？

還記得早前網上熱傳的巴黎時裝周短片嗎？法國時尚品牌 Coperni的設計師用一瓶如噴漆般的高科技Fabrican物料，噴在模特兒身上，製成了史上最貼合人體、度身訂製的衣服。這名模特就是Bella Hadid，她曾登上全球Vogue時尚雜誌封面超過30次，是現時最受矚目的模特之一。不過，在這模特兒成名的路上，她曾經歷不少情緒問題。她是如何從被自己母親輕視、被網民批評，成為被品牌欽點的名模？

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超模Bella曾是家中的醜妹妹

Bella出生在富裕的家庭，他的父親是加州比佛利山莊的開發商，是世界上最富有的開發商之一。她的母親Yolanda曾經也是超模，可能因為這樣，她一心想栽培女兒們成為模特兒。她的姊姊Gigi Hadid也是現時最炙手可熱的超模之一。從小她常常被人將她與姊姊Gigi比較，因為姊姊的長相更符合大眾審美，金色頭髮、圓圓的眼睛及溫暖的笑容，無疑是典型的美國甜心。Bella臉比較長，細長的眼睛、高鼻子加上尖細的臉，讓她看起來更年長、更冷酷。網民們總以尖酸刻薄的話語嘲笑Bella，「看起來Bella才是姊姊吧？」。就連自己的媽媽也偏愛長相出眾的Gigi，給Gigi找幕前工作的機會，將她培養成模特兒。當她提起自己的兩個女兒時，總是稱呼她們為「Gigi和另一個女兒」。

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