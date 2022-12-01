節日就該寵自己！嬌蘭節日限定夢幻貴氣：每日一驚喜倒數月曆、精緻的珍藏版香氛

節日的氣氛總能為平淡的生活點綴一番，就算比平日Fancy一些也不為過。趁著節假日，品牌也會推出一系列節日限定版，相信總有些限定版是你特別期待的。嬌蘭是編者頗為鍾情的一個品牌，不論是散發貴氣的寶石唇膏，還是誘人的藝術沙龍香氛，都是精緻生活不可或缺的一點小心思。今年節日，嬌蘭以夢幻貴氣的星蜂飛舞為題，推出了一系列節日限定版，從護膚品到化妝品，從香氛到身體護理，當然還有不能錯過的倒數月曆，為你帶來每天一驚喜！就讓編者為大家精選一些節日限定，於年末好好犒勞一下自己吧！

焦點#1 嬌蘭星蜂飛舞倒數月曆The Hive-Advent Calendar

倒數月曆為生活增添不少儀式感，宛如每天都帶來被忽略的小確幸。嬌蘭今年推出的倒數月曆以星光燦爛的聖誕節為靈感，邀請了藝術家及插畫家Aleksandra Miletić為其設計，倒數月曆外形為一個小屋子，以金色與白色為主，簡約大方，遠遠看去，仿如雪地裏的小屋般潔淨。拉開金色絲帶，便可看見抽屜式的設計，裏面隱藏嬌蘭的25個小驚喜。

從護膚品到彩妝名物，從香水到陶瓷香氛裝飾等，涵蓋不同種類的大熱產品，當中還有一瓶皇牌的水凝黑蜂活肌蜜！不過，最讓編者心動的是8款藝術沙龍系列迷你香氛，包括經典的Musc Outreblanc 純白麝香、Cuir Beluga 白色革調、Santal Pao Rosa 檀韵玫香，有小小一瓶，外出約會無難度。此外，還有6款迷你香氛蠟燭，包括充滿冬日氣氛的Encens d'Hiver、散發醉人的依蘭香氣的Ylang d'Outremer等，置於家裏的小角落，立即為節日增添氣氛。

- 8款藝術沙龍系列迷你香氛（10 mL）：Musc Outreblanc 純白麝香、Cuir Beluga 白色革調、Santal Pao Rosa 檀韵玫香、Spiritueuse Double Vanille 香草甜酒、Rose Chérie 傾心玫瑰、Angélique Noire 白芷香、Néroli Outrenoir 迷夜橙花、Cherry Oud 醉櫻烏木香

- 6款迷你香氛蠟燭（35 g）：Encens d’Hiver 冬日饗宴、Bois des Indes、Ylang d‘Outremer、Epices Sous les Etoiles、Figue Azur、Muguet de Printemps

- 3款香氛皂（100g）：香草、鳶尾花、清辛柑橘

- 殿級蜂皇緊緻日霜（15 ml）

- 殿級蜂皇緊緻晚霜（15 ml）

- 殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜（15 ml）

- KissKiss 親親唇膏（色調 325）

- 3塊陶瓷擴香磚

- 金蜂手鍊

焦點#2 珍藏版迎蜂想像濃香氛

香氛的精髓在於其味道，但往往結合藝術與工藝的包裝也會為其昇華。品牌就著節假日推出的珍藏版迎蜂想像濃香氛找到來玻璃名家Pochet du Courval製造了一款經典的蜜蜂瓶，晶瑩剔透的玻璃瓶身透出香水本身的色調，瓶身綴以精緻的手工藝與構思，由Atelier Truscelli 設計打造。香氛瓶手工鑲嵌超過150顆閃耀水晶，襯以一串串明亮的星星；瓶蓋處綴以一隻金色的蜂蜜，透過古老的手工藝脫蠟鑄造法，打造出這件複雜且精緻的小細節，宛如一件華麗的蜜蜂形珠寶。

回到味道本身，香氛以清新的橙花香調拉開嗅覺的感官，以添加了香橙精油點綴花香；淡淡的杏仁味中，綴以五月玫瑰與小茉莉，還有果味與迷人的依蘭；最後添加神秘的廣藿香和柔軟的檀香，以木調平衡這絲柔和感。

查詢：嬌蘭