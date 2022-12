還在為選禮物而煩惱？編輯推介高性價比的美妝、護膚，身體護理節日限定套裝，總有一款適合你！

Make up forever ULTIMATE TRIO SET THE ICONIC 王牌持妝組合 – 雖然口罩已成常態,但一個完整的約會/派對妝容,是不會因為口罩而僥倖的;因此,一個持久的妝容成為了重點。品牌推出的王牌持妝組合包含ULTRA HD 超高清無瑕蜜粉、AQUA RESIST 防水抗汗眼線筆 01 BLACK和ROUGE ARTIST 霧光唇膏 #164 蜜糖豆沙色,品牌的無瑕蜜粉粉質細膩,且透明感高,不會為妝感帶來厚重感,最後配上一支霧光唇膏,整個妝容立馬變得高冷。當然,如果想要更啞緻的唇妝效果,不妨一試品牌近日新品:Rouge Artist特霧持色唇釉,絲絨啞緻,不暈染、不顯唇紋,持妝力更強!

Laura Mercier甜蜜派對法式甜點護手霜套裝 Party of Three – 酒精和消毒液的摧殘下,手袋裡不得不多備一支手霜,在清潔雙手後,滋潤一下。Laura Mercier除了皇牌的底妝產品深得一眾女士歡心外,這次節假日,品牌推出的法式甜點手霜套裝也十分吸引,限量套裝有三支手霜在內,包括杏仁椰奶潤手霜(30ml)、琥珀香草潤手霜(30ml)和焦糖布丁潤手霜(30ml),手霜質地如奶油般順滑,深層滋潤的同時,還散發讓人著迷的香氣。