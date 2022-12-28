熬夜後的急救護膚好物！超濕潤眼膜、舒緩泛紅和敏感肌膚、改善毛孔粗大的面膜之選！

年末的派對總能讓人將一年的不愉快拋擲腦後，但熬夜過後的肌膚，用甚麼化妝品都難以遮蓋。面對充滿疲倦的臉龐，當然要使出特別的手段！這時候，又怎能不拿出以備不時之需的急救護膚好物，如面膜、面霜等，它們就仿如派對前後的肌膚救星，一洗熬夜留下的暗沉、蠟黃、敏感及毛孔粗大！



Aesop藍甘菊保濕面膜 – 肌膚就如人一樣，在疲累時，抵抗力自然下降。敏感、泛紅隨時來襲！Aesop的藍甘菊保濕面膜針對中性及乾性或缺水肌膚，面膜質地清爽輕盈，但卻不影響其高效保濕的功效，為肌膚及時補水，只要肌膚喝飽水，自然就會透亮！而成分中的藍甘菊讓舒緩及鎮靜肌膚，所散發淡淡的草本芳香，在護膚的同時，放鬆心情。



Wildsmith熱能再生煥膚泥膜 – 熬夜過後，鼻翼旁的毛孔變得粗大，藏於裡面的污垢也隱隱若現。這時，一款泥狀面膜是不二的選擇！來自英國的小眾品牌Wildsmith的熱能再生煥膚泥膜有「HOME SPA美顏神罐」之稱，主要成分以深層淨化、溫和修復的膨潤土，以及溫和清潔毛孔和去除髒污的高嶺土為主打，添加辣椒萃取，達到自然潤熱的效果，為肌膚帶來溫暖，同時將多種高效活性成分和小分子玻尿酸注入肌膚，清潔的同時，起到保濕作用！這款面膜用起來比一般的泥狀面膜要溫潤許多，在面膜乾的過程中，肌膚也沒有拉扯感！



mtm custom-blended eye mask –一般來說，眼膜的功效不必面膜來得快，而且不及面膜濕潤，上臉不久，已經有乾乾的感覺。在遇見mtm custom-blended eye mask前，編者對眼膜的感覺一向如此。但自從用過mtm的眼膜後，它已經成為了編者梳妝台上的必備。mtm這款眼膜與一般眼膜不同，它將精華和眼膜一分為二，精華涵蓋各種植物精萃，如人參根精萃、水解歐洲李精萃、山金車精萃，而眼膜本身也由不同的膠原蛋白纖維、可溶性膠原蛋白分子和膠原蛋白肽組成，結合精華，不僅沒有以往所說的不夠濕潤，還大大增添了不同的功效，減退眼周細紋、表情紋、擊退黑眼圈等提亮功效，讓眼睛恢復精神！





Premier Cru The Rich Cream葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 –隨著年月流逝，面部的瑕疵緩緩顯現，而以為離自己很遠的抗衰老護膚品也在提醒你，要趁早做好準備！在睡眠期間，肌膚的水分會慢慢流失，作為睡前護膚的最後一步，面霜成了關鍵。Caudalie去年加入抗衰老行列，推出了Premier Cru葡萄籽尊貴時光逆轉系列，從皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、下垂和凹陷8大老化跡象入手，改善肌膚衰老問題。日前，品牌再次釋出此系列的一款新產品——葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜，除了皇牌葡萄籽成分外，還添加了白藜蘆醇萃專利及萃取自木蘭花的和厚朴酚，修復衰老及受損的基因，為肌膚增強保護屏障，在夜間深層滋潤肌膚，不讓你浪費一分一秒！