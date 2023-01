真正的人生並不像Emily般幸運！Lily Collin曾經歷自卑、厭食症低潮，角色為她帶來正能量！

Collins視乎贏在起跑線上,她的人生同樣幸運地不真實,直到喜愛寫作的她在2017年出了一本書——《Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me.》。書中寫到她原來也曾自卑,也曾遭遇過情緒低落的兩段時刻,更患上厭食症,讓她的身體遭遇一段不健康的黑暗時期!揭開華麗的封面下,更立體、多層次的人生,讓這個不完美卻真實的女演員,被更多觀眾喜愛!

