真正的人生並不像Emily般幸運！Lily Collin曾經歷自卑、厭食症低潮，角色為她帶來正能量！

法國美景、多姿多彩的時尚、奢華的品牌，還有帥哥與美女，《Emily In Paris》第三季延續這不敗法則，繼續成為Netflix的熱播劇，讓觀眾們享受10集法國夢。性格樂觀、運氣極好的Emily不但頻頻碰上帥哥，還總有點子讓客人買賬，連有性格的法國上司Sylvie也被她收復，她的生活雖然讓人又羨慕，卻又太不真實。飾演其角色的演員Lily Collins在訪問中說道，生活並不像這電視劇般一帆風順，不過扮演Emily這樣的角色帶給她很大的鼓舞，帶給她一種陽光般、向上的能量！

星二代、現代柯德莉夏萍

Lily Collins贏在起跑線上？

Lily Collins是個背景讓人羨慕的女生，她是星二代，他的父親Phil Collins是英國知名的音樂家，曾經為迪士尼電影《泰山》配樂，還獲得7次格林美獎，而母親雖然不算知名，卻也曾是荷里活的女演員。她的外表精緻、舉手投足的優雅舉止，不少人都說她是現代最像女神柯德莉夏萍的女演員。外表及家庭背景，讓她的演藝事業一帆風順，她在兒童時期就出演了《成長的煩惱》，之後的成名作還有《魔鏡魔鏡》、《真愛繞圈圈》、《天使聖物：骸骨之城》，當然還有現時讓她事業前進一大步的劇集《Emily In Paris》。

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Collins視乎贏在起跑線上，她的人生同樣幸運地不真實，直到喜愛寫作的她在2017年出了一本書——《Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me.》。書中寫到她原來也曾自卑，也曾遭遇過情緒低落的兩段時刻，更患上厭食症，讓她的身體遭遇一段不健康的黑暗時期！揭開華麗的封面下，更立體、多層次的人生，讓這個不完美卻真實的女演員，被更多觀眾喜愛！

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