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11/01/2023

3款兔年限定紅調香薰，為新年添氣氛！LOEWE超可愛兔型蠟燭，MFK為經典之作加入中國色彩，Jo Malone 9色芳醇古龍水，忠粉必愛！

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Text: Tiffany Cham

　　很快就到農曆新年，2023年傳統生肖屬兔年，不但佻皮可愛，同時具有同理心以及和藹慷慨的特質，當然人見人愛！想跟兔仔一樣在來年好運不斷，吸引力大增的話，能突顯個人風格的香薰產品，也是不錯的選擇。今年有不少香薰限定新品都採用了紅色調及兔子作設計特色，送禮自用都啱用！

 

Loewe 兔型香薰蠟燭 Bunny Candle：兔仔控必收藏！

 

　　Loewe香薰蠟燭一向超高質感，不但香氣具特色，而且包裝、蠟燭台設計都充滿玩味格調，即使不是品牌忠實粉絲也會想買來試試，而今個農曆新年推出的兔型香薰蠟燭，更是兔仔控或Loewe粉絲必收藏之選。Bunny Candle共有三個顏色，包括深黃色、蜜桃色及灰白色，而香味方而則是同一款中等強度的甜美食物香味 — 由白朱古力、大米、焦糖、奶油和雲呢拿揉合而成的香氣，讓大家在新年時節增添節日歡樂感。

 

　　Bunny Candle最值得注意也是最具珍藏性的地方，就是這系列全數皆為手工製作，無法完全複製倒模裝上，因此每一隻兔子都擁有獨一無二的手工觸感與樣貌，今年一於讓可愛的Bunny Candle進駐家中吧。

 

Loewe 兔型香薰蠟燭 #深黃色 $1,560

 


Loewe 兔型香薰蠟燭 #蜜桃色$1,560

 

Loewe 兔型香薰蠟燭 #灰白色$1,560

 

查詢：Loewe 

 

下頁繼續睇Maison Francis Kurkdjian月光水兔藝術系列！

 

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