Blackpink成員Jennie、韓星鄭浩妍都喜愛！以韓國流行的普拉提Pilates消走新年肚腩、重塑腹肌！

新年開心的聚會過後，帶著滿肚的年糕、蘿蔔糕及少許的內疚，盤算著如何在夏日前減走剛囤積的脂肪。不如試試在韓國超流行的普拉提吧！不少韓國明星都喜愛這項運動，包括女星孫藝珍、Blackpink成員Jennie和《魷魚遊戲》的鄭浩妍等等。這項運動以精準、科學的方式有效地針對特別身體部位鍛鍊，有助雕塑身材！

普拉提與瑜伽有甚麼分別？

可能兩者的形象都是穿著瑜伽衫在瑜珈墊上的運動，所以讓人混為一談，實質上課程是截然不同的。瑜伽注重與大自然的結合，不少式子都是從動物形態上獲得靈感，而普拉提卻是精準的科學，以專注的注意力嚴格控制自己的肌肉、動作，達到訓練效果。瑜伽課對身體的練習更全面，注重鍛鍊全身，並照顧到肌力訓練與柔軟度，動作由一個連結到另一個；普拉提會在同一個動作重複做，精準針對每一個肌肉，對訓練腹部肌群十分有效。

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