Last Minute情人節美妝禮物推介！Burberry情侶對香、 Foreo智能美肌儀、 SK-II神仙水禮盒，向她送上最貼心的愛！

情人節禮物送甚麼？相信是不少男朋友或女朋友比起甜蜜浪漫約會，更希望在這個特別的日子，向摯愛送上一份精緻又難忘的禮物，為情人節約會畫上完美的句號。女生最愛的禮物除了名牌，就是「睇得又用得」的美妝品，以下幾款情人節特別版美妝品，由情侶對香、護膚品到家用美肌儀都有，另一半一定滿意！

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Burberry Beauty HER香氛／HERO淡香氛 — 情侶對香更浪漫

情人節禮物不一定只能送給對方，以Burberry Beauty的Her香氛及Hero淡香氛作情侶對香禮物，增添禮物的意義，更加浪漫難忘！BURBERRY HER 香氛是品牌第一款蘊含英國風味的香氛，先以紅莓及黑莓香調展開嗅覺旅程，後調的白木質香調加持，則為甜膩的果香增添一絲清新高雅質感，並呈現出恬靜淡雅氛圍，突顯女性的知性優雅。而BURBERRY HERO這款男性淡香氛，以清新的佛手柑注入活力，並以杜松和黑椒突顯硬朗剛強，配合糅合了三個產地雪松的基調，展現紳士形象。

BURBERRY HER香氛瓶身以粉紅色表達女性柔美；BURBERRY HERO淡香氛則以淡啡色帶出男性堅強，設計簡約但背後意義更是蘊藏無限愛意。

查詢：Burberry Beauty

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