內衣不像化妝品去櫃檯試就得！專訪本地內衣品牌Sheer創辦人：女生唯一要想起內衣這件事，就是穿起那一刻

「很多人談及創業,都會覺得是一件很glamorous的事情,忙一兩年,然後生意會自己運作,最初我也有這種錯覺,但我發現這是最大的謬誤。」Sheer成立至今已有十年,最初的店鋪是一家樓上鋪,由創辦人Lisa Cheng 一人一腳打理。談及初創業時的日子,只見Lisa用不見天日來形容,「頭四年、一星期七天,我基本上每天都在舖頭裡,未見過陽光,就幫客人試身。」四年來的努力換來了一群熟客,「她們一進來就問:Where is Lisa?」雖然辛苦,但Lisa依然滿臉笑容,「現在回想起,我都好proud of 自己。」

相信每個女生都過這段旅程,對於內衣的不舒適、沒效果已經習以為常。「買內衣不像買化妝品,自己到櫃檯試就行了。」Lisa相信每位女生的身體都是獨一無二的,同時她希望走進Sheer的每位女士能Walk away with Pray!Lisa更為每一位新員工設定了一個三個月的培訓,旨在走進Sheer的每一位女士都可以得到專業的意見,「就算她們不在這裡買內衣,也希望她們知道怎麼選擇適合自己的內衣,了解內衣、了解內衣與自己的關係。」

與很多女生一樣,Lisa也經歷過對內衣的誤會與尷尬,曾有一段好長的時間都穿錯尺寸,「有一次我去買內衣,進到店裡,我就跟店員說要34B,因為我以前穿32B,長胖之後我就以為自己穿34B,就像鞋碼一樣。」Lisa 稍稍提高聲調,繼續回想那次讓她驚喜的經驗,「然後那個店員看了我一眼,說:『Honey, you are not 34B!』」隨後,店員遞給Lisa一個合適的尺寸,換上後,她驚覺,原來可以有這麼漂亮!「女生見到自己漂亮當然開心,而我也開始明白,並不是每個人都是34B,自此之後,我就喜歡買內衣。」