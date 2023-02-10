內衣不像化妝品去櫃檯試就得！專訪本地內衣品牌Sheer創辦人：女生唯一要想起內衣這件事，就是穿起那一刻



甫入Sheer位於置地廣場的最新旗艦店，淡雅的色調散發著溫柔、高雅的氣息，內裡擺放著各式各樣的女士內衣，從日常內衣到專為新娘而設的Bridal Session，還有喜歡精緻生活和時尚格調的Styling Session等，有40多個來自不同國家的設計師品牌，從質地、款式和需求上，滿足生活中的小日子。



曾幾何時，我們都想一回到家就將內衣脫下，隨手一扔，感受不再被束縛的自由。然而內衣作為每位女士的貼身之物，卻並非一直都那麼貼心。本地輕奢內衣品牌Sheer的創辦人Lisa Cheng形容，很多女士和內衣的關係不太正向，源自於沒有認真的了解彼此。



內衣不像化妝品，自己去櫃檯試就可以了



與很多女生一樣，Lisa也經歷過對內衣的誤會與尷尬，曾有一段好長的時間都穿錯尺寸，「有一次我去買內衣，進到店裡，我就跟店員說要34B，因為我以前穿32B，長胖之後我就以為自己穿34B，就像鞋碼一樣。」Lisa 稍稍提高聲調，繼續回想那次讓她驚喜的經驗，「然後那個店員看了我一眼，說：『Honey, you are not 34B!』」隨後，店員遞給Lisa一個合適的尺寸，換上後，她驚覺，原來可以有這麼漂亮！「女生見到自己漂亮當然開心，而我也開始明白，並不是每個人都是34B，自此之後，我就喜歡買內衣。」



相信每個女生都過這段旅程，對於內衣的不舒適、沒效果已經習以為常。「買內衣不像買化妝品，自己到櫃檯試就行了。」Lisa相信每位女生的身體都是獨一無二的，同時她希望走進Sheer的每位女士能Walk away with Pray！Lisa更為每一位新員工設定了一個三個月的培訓，旨在走進Sheer的每一位女士都可以得到專業的意見，「就算她們不在這裡買內衣，也希望她們知道怎麼選擇適合自己的內衣，了解內衣、了解內衣與自己的關係。」





Sheer Lingerie的誕生







愛美的Lisa曾醉心於美容護膚的行業，在紐約歐萊雅工作了7至8年，長期忙於產品的研發和品牌行銷；在事業轉型期間，她回到香港，更一度萌生了開設紅豆冰甜品店的想法，只因那是她最喜歡的甜品。然而，在想紅豆冰的時候，卻因需要一件無肩帶的內衣去襯搭衣服，卻發現香港的內衣市場出現的斷層。「當時剛剛回到香港，對這裡還不算太熟悉，而朋友所介紹的內衣品牌大部分都是我大學時期所接觸的，但我已經不再穿這些品牌了，但一跳，又跳到一些很高級且很貴的品牌，發覺在Mass 和Premier之間，是空白的，這就是Sheer的誕生。」



「很多人談及創業，都會覺得是一件很glamorous的事情，忙一兩年，然後生意會自己運作，最初我也有這種錯覺，但我發現這是最大的謬誤。」Sheer成立至今已有十年，最初的店鋪是一家樓上鋪，由創辦人Lisa Cheng 一人一腳打理。談及初創業時的日子，只見Lisa用不見天日來形容，「頭四年、一星期七天，我基本上每天都在舖頭裡，未見過陽光，就幫客人試身。」四年來的努力換來了一群熟客，「她們一進來就問：Where is Lisa?」雖然辛苦，但Lisa依然滿臉笑容，「現在回想起，我都好proud of 自己。」



