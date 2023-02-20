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20/02/2023

減肥不要一味減卡路里！練成易瘦體質靠兩件事！學懂「熱量赤字」概念，提升新陳代謝，躺著也能瘦！

#瘦身 #運動 #健康 #減重 #減肥 #新陳代謝 #節食 #卡路里 #Health & Fitness #Fitness #修身 #增肌 #運動keepfit #熱量赤字 #熱量缺口
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Text: Charlotte Tsui

　　最近常常聽到教練與營養師推崇「熱量赤字」的減重概念。這個概念被視為十分直接有效，透過每日使用的卡路里多於進食的卡路里等原理，達致減重。這個道理誰都明白吧，但是執行卻比想像中困難複雜！「熱量赤字」與傳統的低卡路里減重方式有甚麼不同呢？讓我們來看看吧！

 

低卡路里減肥法 VS 熱量赤字

 

　　每個人剛開始減肥，想必聽過「低卡路里減肥法」，謹慎地量度每一頓飯的卡路里，每一餐少油、去皮、以蒸煮方式取代煎炸方式等。而「熱量赤字」的考量更全面，這是一個相對的概念，要以每個人身體的不同做調節。即使一個身體健壯的男士一天攝取2,000卡路里，只要他每日消耗大，他依然能減重，而一個瘦弱的女生即使每日僅攝取1,000卡路里，如果她的新陳代謝很低，她可能依然減不了肥。所以要成功減肥，不但要減低進食的卡路里，還要增加自己的新陳代謝！

 

熱量赤字 = 進食的卡路里-消耗的卡路里（新陳代謝+運動消耗）

 

 

下一頁： 一味減低卡路里，會變成易肥體質？

 

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