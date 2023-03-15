15/03/2023
副乳一定要穿矯形內衣？肩帶常常滑落？內衣品牌創辦人解答5大常見問題，讓你舒適展現體態！
很多女生，一回到家就會選擇將內衣脫下，只因感覺不舒適；而導致不舒適的，不外乎穿了一個不合適的內衣；而內衣作為女士的貼身物品，其實只要有足夠了解，不僅穿得舒適，還能讓整個身材看起來更加自信！今次就讓本地內衣品牌Sheer的創辦人Lisa Chang和大家分享，穿內衣時的幾個常見問題，讓你選擇內衣時，不再迷茫！
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15/03/2023
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