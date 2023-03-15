留住一瞬即逝的春意！春日櫻花香水推介：Jo Malone限量櫻花香水、GUERLAIN職人刺繡櫻花蜂印瓶、DIOR首席調香師特調

涼風拂面，轉眼間又到春天，這時候總是特別想到日本一看櫻花綻放的景象，櫻花香氣更是令人難忘。每逢春天，不少品牌也會推出櫻花系列香水，記錄這個一瞬即逝的季節，不知道以下3款櫻花香水，又有沒有勾起你在日本賞櫻的回憶呢？

可愛感滿分！Jo Malone限量版櫻花系列

說到櫻花香水，相信大家都會和編輯一樣，第一時間想起Jo Malone每年春季推出的限量版櫻花香水。香水使用櫻花為主調，加入清爽的佛手柑、柑橘和小荳蔻，質感清新輕盈；而白麝香和玫瑰木則帶來柔和香氣，令人彷如置身於春日的櫻花爛漫的美景。今年的限定版瓶身同樣是櫻花色的圓弧形，高雅中帶點可愛感，質感滿分。

除了香水，品牌今年同樣推出同系列的hair mist，加入摩洛哥堅果油成份，護髮同時散發陣陣櫻花香氣，添上春日氣息。

查詢：Jo Malone

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