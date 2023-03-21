散發自然春日色彩！粉色調美妝系列推介：THREE櫻花色系、NARS Orgasm粉紅限量版、Chantecaille零負擔天然配方

春季來臨，除了要把護膚品換上，妝容當然也要跟隨節奏。想妝容散發春日氣息，當然少不了粉色系的美妝品，以下推介3款春日色調的限量美妝系列，快快撇下冰冷的妝容，換上自然的春日色彩吧！

向櫻花致敬！THREE：限定6色眼影盤、櫻花色唇彩、浪漫3色指甲油

THREE每年推出的Jubilee Collection Palette也是眼妝界的搶手貨之一。今年THREE再向櫻花致敬，利用6種不同質地的色彩，打造出Jubilee Collection Palette 2023。眼影盒以珊瑚色和杏桃色為主調，加上灰粉色系的珠光，增加眼妝的整體平衡性，輕鬆打造出柔和浪漫的春日妝容。

要做出春日感覺，唇妝也是不可或缺的一部分。品牌的人氣液態唇彩Divine Lip Gem 同樣推出限定X01新色，顏色如櫻花般粉嫩，更會在光線下呈現不同層次的光澤感，加上唇彩質感水潤，一塗便可簡單做出染唇效果，塗上後更惹人憐愛！

想為指尖添上春日感，則有限定3色的Nail Polish：金屬裸色Rhapsodic Reflection、紫丁香色Wonderful Whirl以及迷霧藍色Captivating Calyx。指甲油添加了5種對指甲友善的植物油成分，加上其高透氧配方，塗上後透薄輕盈，不會阻礙甲面呼吸，美甲同時輕鬆護甲。

查詢：THREE

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