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24/03/2023

潮濕天頭髮造型一秒崩壞？告別毛躁髮尾油推介： Aesop純素無矽配方、Elizabeth Oslen愛用藍鑽精華、星級化妝師指定OLIBE護髮油

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Text: Christy

　　踏入春天，天氣潮濕鬱悶得總是令人提不起勁。不但衣服變得難乾，連頭髮也因為潮濕變得愈來愈毛躁，每天花盡心思的頭髮造型也在一踏出家門便一秒崩壞！毛躁的頭髮除了影響心情，更讓人顯得沒精打采，可說是不少女生的大敵。究竟如何才在潮濕天氣下也擁有一把柔順光滑的頭髮？

 

護好毛鱗片最重要！

 

　　要解決問題，便要先知道原因。我們的頭髮表面有著不少毛鱗片，用作保護每根髮絲，健康的毛鱗片常處於閉合狀態；如果毛鱗片受損打開，便會顯得頭髮乾旱毛躁。此外，毛鱗片在遇到水氣時易會較容易打開，這亦是潮濕天頭髮容易毛躁的原因。

 

 

　　其實護髮就如護膚，想頭髮變得柔順，便要注意保濕。除了選用保濕型的洗髮用品，也要在洗髮後的護理花點心思。洗髮後，頭髮的毛鱗片會處於打開狀態，是使用護髮用品的最佳時機。因此正確的護髮程序應是在洗髮後，先把頭髮水份吸乾，然後塗上免沖洗護髮用品，最後利用風筒把頭髮順方向徹底吹乾。

 

　　如果想抑制潮濕天氣造成的毛躁，便要在每天出門前做多一個步驟！正如剛才提到，毛鱗片在遇到水氣時易會較易打開，造成頭髮毛躁，想避免這個情況，可先在頭髮塗上髮尾油，讓油份在頭髮表面形成保護膜，阻隔外來水份，這樣便可以令毛鱗片不易打開，減少頭髮毛躁。

 

 下一頁：改善頭髮毛躁髮尾油推介！

 

 

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