果然是人間DIOR！BLACKPINK Jisso新歌3大妝容解構：復古深邃眼妝、自然素肌感、冷艷公主風格

出道七年,BLACKPINK成員Jisoo終於在上月正式推出首張個人專輯《Me》!專輯中的新歌《꽃 FLOWER》MV更在YouTube上架短短一天便獲得近4千萬點擊率,可見這位BLACKPINK 門面的驚人魅力。MV中,Jisso除了各種服裝造型叫人驚艷,她的自然無瑕妝容是美得讓人窒息!身為「人間DIOR」,Jisso在MV中的妝容當然也是用上了一系列來自DIOR的美妝品,今天就來和大家剖析她的妝容,Let’s get the look of Jisoo's!

專輯封面:艷麗復古風

專輯封面上,可見Jisso以艷麗風格的紅色妝容登場,嫵媚動人。Jisso用上了品牌Forever系列的恆久貼肌柔霧粉底液,皮膚白皙的她選用的為1N色號,粉底液更含高濃度花卉護膚成分,有助改善膚質。而亮眼的紅色主調眼妝則使用了專業後台眼影組合的007色號,這款眼影組合備有不同色調的眼影,適合任何膚色,不論想要啞光還是虹彩眼妝都能一一做到!

如想做到Jisoo造型的橙紅色唇調,則可選擇鏡光誘惑唇膏的744色號,唇膏使用了90%天然成分的配方,持久潤澤兼保濕,加上活潑生氣的顏色,派對、上班、以至日常妝容都適用。

