歐美韓國大熱！「GM Diet」飲食法：跟著餐單吃7天就能排毒瘦身？多蔬菜水果的飲食法不是人人適合？

春回大地，再過幾個月便是長長的夏季！為以最美體態示人，不少人也會在這段時間開始「瘦身大計」。近年大家都祟尚健康瘦身，不少飲食法如「168」、「生酮飲食」、「地中海飲食」等都各有支持者；而近年在歐美和韓國便有一種叫「GM Diet」的飲食法引來熱烈討論，不少執行這個飲食法的人都指能夠在7日內達至減重的目的，到底這個「GM Diet」是何方神聖？

GM Diet：由美國FDA協助研發的飲食法

GM Diet全名為General Motors Diet，是一種由美國通用汽車公司（General Motors）聯同美國食品藥品監督管理局和美國農業部一同研發出來的飲食法。看到這個介紹，相信大家也會問：為甚麼汽車公司會和飲食法扯上關係？其實這個飲食法的原意是為了提高汽車公司員工的生產效率和改善他們的健康，因為其瘦身效果意外地出眾，令不少人都開始採用這個飲食法。

GM Diet為期7天，在這7天內需要有系統地攝取大量低熱量的蔬果，同時配合糙米、高蛋白質的肉，加上每天喝8至12杯水，達至燃燒卡路里以及排毒的效果。不過在GM Diet期間必須滴酒不沾，因為酒精會令多餘的水份無法排出體外，所以愛喝酒的人士便要忍忍。

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