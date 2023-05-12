母親節Last minute送禮攻略！貴婦級護膚品、美妝優惠套裝、春夏香氛系列，為媽媽獻上貼心的愛意！

今個星期日（14日）就是一年一度的母親節，要向母親大人表達愛意，有些子女選擇一同外遊享受天倫之樂，亦有人選擇留港玩樂，除了物色母親節下午茶或自助餐大餐，美妝品及香氛也是不錯的送禮之選，為大家分別推介幾款貴婦級護膚品、美妝優惠套裝及春夏香氛系列，實用美觀還可讓媽媽愈用愈美，必定合她心意！



貴婦級護膚品推薦，感受年輕肌膚力量



Clarins 至臻凝時眼霜 Precious La Crème Yeux



女性特別注重雙眼的抗衰老，Clarins為去年推出的Precious至臻凝時系列帶來新成員 — 至臻凝時眼霜，正正採用罕貴凝齡配方，為雙眼提供高效逆齡修護。至臻凝時眼霜蘊含超過94%的天然成分，當中由月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物揉合而成的凝齡配方，預防及打擊雙眼肌膚衰老跡象。細膩輕柔的眼霜質感配以超合金物料鑄造的冷凍按摩棒，每天按摩眼周脆弱肌膚達致不同修護功效，有助提升及緊緻眼周輪廓、減淡眼紋。



查詢：Clarins



Guerlain 御庭蘭花緊緻提升精華



除了皇牌殿級蜂皇系列之外， Guerlain的御庭蘭花系列亦是品牌極具口碑的系列之一，Guerlain一直深信蘭花的自然美容力量，今年繼續將尖端科研結合奇妙的大自然力量，創造出全新頂級御庭蘭花緊緻提升精華。結合新一代專利Orchid Totum分子萃取科技技術及珍稀蘭花，以12,000顆珍貴精油微球體包裹著92%源自天然的成分，微珠猶如給在皮膚上做出多重微拉提運動，重塑立體輪廓，提供高效再生嫩肌、緊緻肌膚和塑造美顏的效果。配合柔和溫暖的按摩，猶如每天在家home spa一樣，真正的寵愛肌膚。



查詢： Guerlain



Amorepacific 煥采修復金箔睡眠面膜



睡個美滿的「美容覺」，讓肌膚愈睡愈美，當然是女性最愛， Amorepacific的煥采修復金箔睡眠面膜，以高效還原肌膚時鐘基因的皇牌專利成分AbsoluTea，包裹具超卓抗氧與補水功效，有效強化、舒緩及修護受損肌膚的珍貴綠茶籽油，加上亮膚養顏且有紓緩鎮靜之效的奢華臻顏金箔，高效修護並潤澤煥膚，同時減淡細紋改善肌膚紋理，讓媽媽Age Gracefully。



查詢：Amorepacific



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