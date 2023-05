520唇膏推介！GUERLAIN柔和莓紅色、Dior鮮艷桃紅Feel Good、Clé de Peau鮮莓色，為情人送上甜蜜愛意

如果女友是像編者一樣的「外貌協會」,相信平日在挑選美妝時,除了心水色號,必定也是package行先吧!Guerlain的ROUGE G寶石唇膏盒外殼由珠寶大師 Lorentz Baumer 設計,採用了巴黎風格的布料和經典圖案,分別有優雅黑白設計的「Pied de Poule」、莓紅色經典羊毛風格的「Tweed in Paris」以及黑色縫線設計的「Dressed in Black」等等,適合不同風格路線的女生,不管是型格還是甜蜜可愛型的女生,都會喜歡!

You May Also Like