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24/05/2023

四天週期可助修復肌膚？大熱Skin Cycling護膚品推介：Tatcha淨肌柔膚水、AB藍鑽抗皺精華、La Mer肌底修護液

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Text: Christy Photo: 官方圖片

　　每位女生，也有一套自己的護膚方法。有留意護膚趨勢的你，相信近年也經常聽到「Skin Cycling（皮膚循環）」這套新的護膚方法吧！Skin Cycling由美國皮膚科醫生Whitney Bowe提出，以簡單的Less in More概念護理皮膚，在社交媒體上得到大量好評，究竟Skin Cycling是何方神聖，又有哪些適用產品呢？

 

　　先來簡單介紹一下Skin Cycling！Skin Cycling以四天為一個週期，當中兩晚使用活性成分，然後兩晚修復肌膚，休息後再重複程序。皮膚科醫生Whitney Bowe指，這樣可以幫助防止皮膚屏障因過度使用活性成分受到損害，有助好好保養皮膚。

 

第一晚：去角質

 

　　進行Skin Cycling的第一晚，要先為皮膚去角質。Whitney Bowe建議使用免沖洗的去角質產品，最重要的是，切勿使用物理性磨砂膏，應選擇化學性去角質如含有AHAs、BHAs和PHAs等的產品，這類產品對皮膚傷害較少，亦能讓後續護膚品較易吸收。

 

去角質產品推介：Tatcha淨肌柔膚水、NARS保濕淨膚水、The Ordinary皇牌精華

 

　　若是油性肌，不妨考慮一下Tatcha的澄亮淨肌柔膚水。柔膚水含AHAs、維他命B3以及日本艾蒿萃取，除了可溫和地去除乾燥的老舊角質，同時亦可均勻膚色和鎮靜肌膚，達至減少泛紅和收細毛孔的效果，適合平日經常出油的女生們。

 

Tatcha澄亮淨肌柔膚水 $500/150ml

 

　　以為NARS只得美妝品？不！NARS的原生光保濕淨膚水有助溫和去角質，同時含獨家的聚光複合物™，有助回復年輕透亮的肌膚，注入飽滿水分和礦物營養，讓後續保養更有效吸收，一支多效！

 

NARS LIGHT REFLECTING原生光保濕淨膚水 $390/200ml

 

　　如只追求單一成分，同樣有選擇！The Ordinary的Glycolic Acid 7% Toning Solution含有7%甘醇酸，能夠溫和去除角質，配方更使用了塔斯馬尼亞胡椒粉衍生物，可減少對肌膚的刺激，是品牌的人氣產品之一。

 

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution $107/240ml

 

下一頁：第二晚 ── 視黃醇

 

 

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