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07/06/2023

趕走夏天悶熱感！清新柑橘調香水推介：MFK佛手柑淡香精、Diptyque夏日之光、Le Labo Bergamote 22

#香水 #Editors Pick #Skin & Body Care #Diptyque #檸檬 #Aesop #佛手柑 #初夏 #Le Labo #柑橘調香水 #夏天香水 #Maison Francis Kurkdjian Paris
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Text: Christy Photo: 官方圖片

　　自初夏到訪，總感覺走到哪裏，也被不討好的悶熱感籠罩著。一絲清新的香氣，可提升個人氣息，亦可一解夏天悶意。盛夏天為肌膚抹上果調的香水，散發柔柔香氣，清新醒神，以下推介4支柑橘調香水，讓人宛如置身於大自然森林中，清爽一整天！

 

1／Maison Francis Kurkdjian Paris：Aqua Media Cologne forte

 

　　「健全的心靈來自健康的身體。」Maison Francis Kurkdjian Paris的Aqua Cologne forte系列以清新的柑橘香調作為系列主軸，繼前三作Aqua Universalis、Aqua Vitae和Aqua Celestia，新成員的Aqua Media淡香精日前亦悄悄登場。

 

Aqua Media Cologne forte

$1,050／35ml；$1,680／70ml；$3,300／200ml

 

　　出身自柑橘香調的家族，這支Aqua Media淡香精同樣以佛手柑作主角。香水前調為意大利佛手柑，配合馬鞭草和甜茴香，加以木質麝香基調，清新酸甜的檸檬氛圍整天圍繞鼻子，時刻也散發清新香氣，甚是提神。

 

下一頁：Diptyque夏日之光淡香水

 

 

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