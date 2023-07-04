頭髮扁塌、頭油味、頭瘡超困擾！公開夏日頭皮清潔護理技巧！好用護髮用品推薦

在香港的夏季尤其焗悶炎熱，不止肌膚容易出現敏感、油脂分泌失調的問題，就連頭皮亦一樣。頭髮扁塌、頭油臭味甚至頭瘡等頭皮問題，其實原因都是出自頭皮清潔，當中的頭皮角質淨化更為重要，適當清潔護理幫助頭皮維持代謝，是調理各種頭皮問題的重要一步。若然你即使每天早晚洗頭，還是出外一陣子就出現頭油味，就要留意以下的夏日頭皮清潔護理技巧。

夏日頭皮清潔護理技巧1：以溫和控油清潔為主，減少過度清潔

很多人以為都覺得頭臭或是頭皮出油是因為清潔不夠，要保持頭皮和頭髮乾爽，就一定要不停洗頭或作頭皮磨砂，甚至特別喜歡選用高強度清潔的洗髮產品，其實過於頻繁清潔頭髮或過度用力洗頭，反而會把頭皮上原有作保護用的油脂全都洗走，令頭皮變得乾燥甚至發炎，反令頭皮誤會皮脂不足而分泌更多油脂，亦令細菌過度繁殖，進一步造成頭皮異味。其實頭皮護理就跟臉部肌膚保養大同小異，過度清潔可能反而破壞頭皮原生環境，不用選擇清潔力過高的洗頭水，也不用經常進行頭皮清潔或去角質。

夏日頭皮清潔護理技巧2：選擇適合頭皮狀況的頭髮清潔用品

頭皮肌膚其實也是身體皮膚與臉部肌膚一樣，都有膚質之分，想適當的調理頭皮健康，當然也要挑選適合自己膚質和膚況的頭髮清潔用品。

若你在洗完頭髮後，隔天中午前甚至睡醒就發現頭皮開始出油或冒出頭油味，那代表你是油性頭皮；建議使用控油型或清爽型的洗頭水，洗頭頻率則為早晚一次。若在洗頭後的隔天中午或晚上，頭皮才出現油悶感或輕微痕癢，則是中性頭皮，建議中性頭皮人士可根據季節轉換而替換洗頭水，夏天時不妨採用透明凝露質地的清爽型洗頭水。至於超過兩天才出油的頭皮，則屬於乾性頭皮，夏天亦建議使用保濕型洗頭水，只要留意洗頭後的護理，就不會出現乾燥痕癢或敏感的問題。

下頁繼續睇！洗頭後保持乾燥