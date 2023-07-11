11/07/2023
完美演繹Barbie！Margot Robbie保養秘訣：永不帶妝睡覺、不過份在意身材，隨心所欲的運動最好
#瘦身 #運動 #健康 #減肥 #健康飲食 #Health & Fitness #Skin & Body Care #Inner Beauty #Barbie #Margot Robbie #保養 #Fitness #beauty #keepfit #運動keepfit #健康keepfit #瑪格羅比
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Editor
Text: Christy Yiu
真人版《Barbie芭比》即將上映，這次電影在選角上並沒有受到過多批評，尤其是Margot Robbie所飾演的Barbie可說是讓人喜出望外，就如100%把大家的兒時回憶重現眼前！近日Margot Robbie在宣傳電影活動時更不斷以Barbie的經典造型出席，她的深邃五官和火辣身材再次引起熱話，究竟她日常有甚麼保養健身小秘訣？
在 Instagram 查看這則貼文
#1 無論多累也堅持做好基礎清潔！
Margot Robbie曾表示自己是乾性敏感膚質，很容易便會長出痘痘，為了保持透亮白皙的肌膚，她堅持不帶妝睡覺，每天工作完畢回家便會馬上卸妝洗面，即使要到外地公幹，在飛機上也要用潔膚棉片才安心！
在 Instagram 查看這則貼文
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
我要回應