完美演繹Barbie！Margot Robbie保養秘訣：永不帶妝睡覺、不過份在意身材，隨心所欲的運動最好

真人版《Barbie芭比》即將上映，這次電影在選角上並沒有受到過多批評，尤其是Margot Robbie所飾演的Barbie可說是讓人喜出望外，就如100%把大家的兒時回憶重現眼前！近日Margot Robbie在宣傳電影活動時更不斷以Barbie的經典造型出席，她的深邃五官和火辣身材再次引起熱話，究竟她日常有甚麼保養健身小秘訣？

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#1 無論多累也堅持做好基礎清潔！

Margot Robbie曾表示自己是乾性敏感膚質，很容易便會長出痘痘，為了保持透亮白皙的肌膚，她堅持不帶妝睡覺，每天工作完畢回家便會馬上卸妝洗面，即使要到外地公幹，在飛機上也要用潔膚棉片才安心！

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