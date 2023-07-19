傳奇女星Jane Birkin離世！愛馬仕Birkin Bag的靈感繆思，卻只愛用竹籃！全球大賣的禁歌也出自她？

英國著名女歌手Jane Birkin於16日離世，享年76歲。新世代也許不知道Jane Birkin是誰，這位一代女星曾於七、八十年代風靡演藝圈，除了是French Style的「鼻祖」，更是女生們夢寐以求Hermès Birkin Bag的靈感繆思。

出身英國的法式靈感謬思

白T牛仔褲，加上愛用的竹籃包，Jane Birkin的一身法式穿搭，加上深邃五官，令不少人也以為她是一個土生土長的法國女生。但其實Jane Birkin生於英國倫敦，父親是一名英國皇家海軍的少校，而母親則是音樂人，與法國二字不怎相關。

自幼便受母親熏陶，Jane Birkin在長大後亦闖入演藝圈發展。在1966年，她參演了經典電影《春光乍現》，在電影中的全裸性感演出，使她聲名大噪，漸漸為人熟悉。兩年後，Jane Birkin決定移居巴黎，雖然她當時完全不懂法文，卻很快便獲得電影《口號》的主演一角，正式展開她的事業。

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