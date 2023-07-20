夏日的一抹氣質感：5款清爽又有個性的木調香，讓你愈聞愈上癮！

炎炎夏日帶來的高溫，讓人只想一頭扎進清涼的海裡，甚或走進帶著芳香氣息的花海與果園中，感受那抹清新帶來的清涼感。雖然花果香、海洋調都是夏日的味道，而帶著溫暖感覺的木调香則往往被認為適合秋冬季使用，可偏偏喜歡木質感的你，又怎會讓自己錯過那些就像雨後的春泥，散發著耐人尋味的香氣，又仿如走進森林般，被著綠意盎然、清新脫俗的氣息所包圍的感覺。

#1 Le Labo Santal 33

來自紐約的Le Labo以小眾香起家，儘管近年因Santal 26檀香香氛蠟燭而爆紅後，也沒有放棄一直以來堅持做「有靈魂的香水」。當然，品牌也沒有讓人失望，獨特的香氣是讓人愈聞愈上癮！而Santal 33就是基於Santal 26檀香香氛蠟燭延伸的檀香香水，以鳶尾花作前調，中調加入紫羅蘭、荳蔻和紙莎草，最後以龍涎香、雪松、琥珀、檀香木作結，糅合芳香與煙熏的調子，高冷中帶著深沉的舒適感。

查詢：Le Labo

#2 Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Vétiver

烏木沉穩、雪松乾爽、麝香輕柔，而香根草則潔淨又散發著活力。在Issey Miyake的最新的Eau d'Issey香氛中，這款L'Eau d'Issey pour Homme Vétiver淡香氛就以這股清新中帶著挑釁的香根草為前調，中調綴以辛辣的生薑，接踵而來的是快樂鼠尾草的氣息。鮮明而又溫暖的氣息，將這絲柔中帶剛穩穩妥妥的拿捏住，雖然這款香氛被定義為男士香氛，但職場女性想駕馭它也不是難事。

查詢：Issey Miyake

#3 Serge Lutens Poivre Noir

Serge Lutens 的高雅總帶著絲絲的神秘感。這款Poivre noir黑胡椒源自品牌的黑禮服系列，香調以黑胡椒、雪松和內荳蔻為主；雪松的乾爽、黑胡椒的辛辣，以及肉荳蔻的活力，詮釋了何為既優雅又刺激的感覺，這神秘又危險的氣息帶動著細膩而敏感的嗅覺，乾爽又迷人。

查詢：Serge Lutens





#4 Tom Ford Ebene Fume



不知道大家有在家燃點聖木淨化空氣的習慣嗎？那種待微煙慢慢瀰漫開來，空氣緩緩被淡淡的木質感香所包圍，從清新到甜韻，散發著一種溫文的感覺。特別喜歡煙熏木質的你，不要錯過Tom Ford私人調香系列推出的「神秘聖木」。香水融合了泥土的氣息，結合柑橘、松針、茶香等，在清新中，又帶著神秘的感覺，猶如經時間沉澱的經久感。它散發煙熏的同時，還有帶著絲絲玫瑰的香感，是一款神秘、幹練又奢華的氣質香。



查詢：Tom Ford







#5 narciso rodriguez for her PURE MUSC





想找一瓶部分時節的木質感，不妨從麝香調子入手，而談及麝香調，不及不提narciso rodriguez。這個品牌幾乎以麝香作為靈魂香料，若有似無、香而不膩。而其中一款for her PURE MUSC 就是一款散發芳香的木質香。淡淡的茉莉、橙花與克什米爾木相結合，清爽又溫暖，上身立馬散發乾淨整潔的氣息，仿如從骨子裡透出來的乾淨與整潔感，十足的體香感；與此同時，還能搭配同系列香水使用，辨識度高還不撞香，適合文藝型氣質的女士！



