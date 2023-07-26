高濃度維C、濃縮安瓶、草本精華！編輯部精選夏日不可錯過的美白精華

雖然亮白的肌膚不再是現時唯一的審美標準，但曬後護理，甚或解決肌膚暗沉、蠟黃、膚色不均等問題，美白產品還是化妝櫃裡的必備品。可美白產品眾多，究竟該怎麼選呢？不如就讓編輯部為大家推薦幾款不同成分的美白好物，讓你在夏日也能保持亮澤的肌膚！

#1 CLARINS透亮速效安瓶精華

喜歡高效、濃縮，一定不要錯過安瓶精華！CLARINS最近推出了全新的透亮速效安瓶精華，8ml「雙注氧美白」精華液蘊含11種成分，桃金孃及西印度櫻桃籽萃取，主打激活細胞含氧力，加快肌膚的新陳代謝，讓膚色變得均勻；與此同時，安瓶加入了5%維C衍生物，在使用前一刻，與儲存於瓶頂內的10%粉狀純活性維C新鮮混合成[10+5]混合維C亮白成分，能有效提亮、去黃、淡斑、去印，讓肌膚透亮度提升38%！另外，同系列還推出了針對淡斑功效的透亮光感淡斑精華，同樣以「雙注氧美白」的科研技術，配合升級維Ｃ植萃複合物，從根源減少黑色素，同時舒緩炎症，全面淡斑去印！

查詢：CLARINS

#2 高濃度維C！Dermacept Vitamin C25 Serum

作為最好的抗氧化物之一，維他命C能有效對抗紫外線、日光對肌膚的傷害，還能強化皮膚的修護功能、舒緩肌膚不適，同時它能還原黑色素、讓肌膚恢復亮白，被稱為最有效的美白成分之一。

談到維C美白，不得不提Dermacept的維他命C精華系列。這個系列以「純維他命C」為主成分，速效淡斑、均勻亮肌，讓高濃度和高穩定性的維C滲入真皮層，促進骨膠原增生。此系列的維C濃度從C5、C10、C20到高濃度C25都有，滿足不同的肌膚需求。維C的抗氧化性很強，但也是一種比較不穩定的成分，容易氧化，所以一般在開封以後，就要盡快用完，但Dermacept針對這個弱項，加強維他命C的滲透性及穩定性，讓效果更為明顯！

查詢：Dermacept

#3 最新鮮的維C！Drunk Elephant 維他命 C 活膚精華

Drunk Elephant這款「維他命 C 活膚精華」是不少美妝博主的大愛！打開包裝後，會看見兩個瓶子，分別裝有基底液和維他命C。為了減緩及延長維他命C的氧化時間，品牌將高濃度15%維他命C化成粉末，並分開包裝。開封後，可將基底液和維他命C混合使用，讓肌膚吸收最新鮮的維他命C！這款精華還添加了0.5%阿魏酸和1%維他命 E，在改善膚色暗沉不均，亮白肌膚的同時為肌膚抗老！

查詢：Drunk Elephant

#4 韓國大熱品牌！M_CURIE Core Bright Serum

同樣有抗氧化功效的成分還有維他命E，作為脂溶性抗氧化劑，維他命E能夠很好的對抗環境中的自由基、加強放哨成分的效果，還能有效去除暗瘡印和減緩衰老。來自韓國的護膚品牌M_CURIE日前於香港登場，帶來一系列美白產品，包括CORE BRIGHT MIST AMPOULE、CORE BRIGHT SERUM、CORE BRIGHT CREAM、CORE BRIGHT AMPOULE PAD，當中的CORE BRIGHT SERUM含有維生素E 的粉紅色維他膠囊，針對肌膚的黑色素，改善連肉眼都看不見的瑕疵，為肌膚增添光澤感。

查詢：M_CURIE

#5 從草本獲取力量！Aveda草本植物瞬間亮白精華

美白不一定要刺激，以草本植物為主線的Aveda就推出了三款全新 botanical kinetics ™草本植物精華，分別針對深層保濕精華、瞬間亮白精華和毛孔緊緻，三款精華均採用純素配方，每款草本植物精華均融合兩種互補的強效植物活性成分，以發揮最大功效。草本植物瞬間亮白精華添加了雪蓮花幹細胞、植物性果酸等成分，有助輕透肌膚、勻亮膚色，以及加速肌膚細胞更新，去除老舊角質，讓肌膚瞬間變得光滑！

查詢：Aveda