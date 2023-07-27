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27/07/2023

養出水潤透白的肌膚！夏日淨肌護理提案：Kiehl's白泥磨砂潔面粉、Caudalie急救暗瘡膏、Three平衡花蜜水凝乳

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　踏入盛夏，天氣愈見悶熱，每天厚重的妝容使肌膚也呼吸困難。即使想以透薄妝容示人，卻因毛孔粗大、油脂分泌過盛等等的肌膚問題而不得不蓋上厚厚的遮瑕粉底！想要回復透亮肌膚，當然要從基礎護膚開始，洗面，以至精華、面霜也是必不可少。今個夏日，一起養出水潤透白的肌膚吧！

 

#1 最強深層清潔！Kiehl's亞瑪遜白泥磨砂潔面粉

 

 

　　常說洗面是護膚最重要的第一步，Kiehl's最近推出了全新的亞瑪遜白泥磨砂潔面粉，與品牌的人氣白泥面膜屬同一系列。潔面粉含96%可再生成分，亞瑪遜白泥可深層徹底進行排毒、清除多餘油脂、污垢及軟化角質，能減少出油情況；溫和果酸則有助去除肌膚表面的老化角質，令肌膚煥然一新， 回復清爽。除了可每日使用，亦可當成磨砂霜般每星期使用1至2次，深層淨化肌膚。

 

亞瑪遜白泥磨砂潔面粉 $320/100g

 

查詢：Kiehl's

 

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