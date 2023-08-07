Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

07/08/2023

夏日必備乾洗噴霧推介！Olaplex No.4D專利技術、Oribe皇牌Gold Lust、Davines潔淨輕盈，告別黏笠頭髮！

#頭髮 #Editors Pick #Skin & Body Care #夏日 #油頭 #洗頭 #頭髮護理 #Oribe #Davines #OLAPLEX #頭髮用品 #Gold Lust #Dry Shampoo #乾洗噴霧 #髮品 #洗髮噴霧
  • 收藏文章

  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　自盛夏來臨後，天氣熱得每天也叫人「大汗疊細汗」的上班，早上精心set好的頭髮造型也一秒崩壞；若是頭髮出油過多，更會影響形象！在辦公室沒有辦法重新洗頭再吹乾，乾洗噴霧便成為了女生們的夏日必備恩物。今天為大家介紹幾款編輯私心推介的Dry Shampoo，告別夏日油頭吧！

 

#1 專利技術修護髮絲！Olaplex No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧

 

 

　　Olaplex的洗髮用品主打專利修護技術，尤其適合常常漂染頭髮的人士。品牌近月推出全新No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧，和其他Olaplex產品一樣，使用了Bond Building Technology™ 技術配製而成，可助修復毛燥髮絲。

 

No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧 $295／178g

 

　　No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧同時含有紅毛丹籽萃取，可持久抗氧化，為頭髮排毒和舒緩頭皮；而大米超微細微澱粉則吸油性高，能瞬間吸走頭皮油脂、異味和汗水，潔淨頭髮，不留白色殘留物或堵塞頭皮毛孔，使頭髮瞬間變得輕盈，不再受油脂困擾。

 

查詢：Sephora

 

下一頁：星級造型師最愛！Oribe Gold Lust Dry Shampoo

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

You May Also Like

#頭髮 #Editors Pick #Skin & Body Care #夏日 #油頭 #洗頭 #頭髮護理 #Oribe #Davines #OLAPLEX #頭髮用品 #Gold Lust #Dry Shampoo #乾洗噴霧 #髮品 #洗髮噴霧
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk