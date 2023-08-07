夏日必備乾洗噴霧推介！Olaplex No.4D專利技術、Oribe皇牌Gold Lust、Davines潔淨輕盈，告別黏笠頭髮！

自盛夏來臨後，天氣熱得每天也叫人「大汗疊細汗」的上班，早上精心set好的頭髮造型也一秒崩壞；若是頭髮出油過多，更會影響形象！在辦公室沒有辦法重新洗頭再吹乾，乾洗噴霧便成為了女生們的夏日必備恩物。今天為大家介紹幾款編輯私心推介的Dry Shampoo，告別夏日油頭吧！

#1 專利技術修護髮絲！Olaplex No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧

Olaplex的洗髮用品主打專利修護技術，尤其適合常常漂染頭髮的人士。品牌近月推出全新No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧，和其他Olaplex產品一樣，使用了Bond Building Technology™ 技術配製而成，可助修復毛燥髮絲。

No.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧同時含有紅毛丹籽萃取，可持久抗氧化，為頭髮排毒和舒緩頭皮；而大米超微細微澱粉則吸油性高，能瞬間吸走頭皮油脂、異味和汗水，潔淨頭髮，不留白色殘留物或堵塞頭皮毛孔，使頭髮瞬間變得輕盈，不再受油脂困擾。

查詢：Sephora

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