Prada進軍美妝界！以Rethinking Beauty為靈感，一口氣推出多款唇膏、影盤和護膚品！

時尚品牌踩過界雖然不是甚麼新鮮事，但每每有新的動態，都總會讓人翹首以待。繼Hermès進軍美妝界後，同為時尚品牌的Prada去年在社交媒體開設了一個名為@PradaBeauty的賬號，但除了一直主打的香水以外，就毫無動靜，直至近期，最新的美妝系列才浮上水面！

其實，這並不是Prada的首個美妝／護膚品系列，早在2000年時，品牌已經推出過美妝護膚品，只是好景不長；Prada這次重投美妝界，是攜手法國美妝集團歐萊雅（L'Oréal），並一口氣推出了唇膏、眼影、粉底液、刷具、美妝蛋，以及一系列護膚品，包括精華、乳霜和卸妝產品。這系列美妝護膚品由 Lynsey Alexander 和 Ines Alpha 掌舵，以「Rethinking Beauty」為概念，重新定義美。

一系列彩妝及護膚品系列均以品牌的未來感與摩登感為主調，包裝均採用簡潔的設計與金屬色系，當然也少不了標誌性的倒三角logo！推出的產品中，以Monochrome唇膏為首，分為Hyper Matt 和Soft Matte兩個系列，一口氣分別推出12種色調，從高冷啡色系到經典大紅、從裸色系到珊瑚色，均適合日常塗抹，同時還有一款薄荷色潤唇膏，唇膏上均有精緻的壓紋和PRADA字眼，且配以倒三角的切合面，而所有唇膏均為霧面質地，只因「Mrs. Prada hates glitter!」。

眼影方面共推出了6款Dimensions四色眼影，每款配色均來自Prada的經典印花，談不上日常，卻散發濃厚的特立獨行的感覺，與Prada反其道而行的ugly chic不謀而合。

而護膚品方面，無疑是L'Oréal的強項。這次最先上線的護膚品有潔面乳、精華和晚霜，成分走天然路線，以15種稀有植物製成，同時添加透明質酸和維他命C等成分，加強皮膚屏障。

Prada Beauty產品價錢由英鎊£37至£315（約港幣$369至$3,149）不等，有興趣可在官網查詢。

查詢：Prada Beauty