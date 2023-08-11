假日為身心靈充電！五星級酒店Spa／Facial療程推介：茶萃排毒、面部塑形、去水腫，告別疲倦身軀！

忙碌工作了一週，假日當然想好好休息一下。也許是過份疲倦了，即使如何在家補眠，總感覺身子還是重重的，沒法真正充電。想療癒身心，放下煩惱，找個舒適的地方做做Spa也是不錯的選擇。盛夏天，不少五星級酒店都推出了新的身體或是面部護理療程，是時候和長久以來累積的疲勞說再見了！

天然茶療x穴位按壓：康得思酒店茶萃排毒療程

康得思酒店的「川」水療中心主打五行和傳統中醫概念為靈感，在水療中糅合中藥元素，療癒身體同時養生。「川」近月推出了全新的「茶萃排毒」水療套餐，以天然茶療為基礎，結合獨家按摩手法，消除疲勞。

療程先由30分鐘全身煥膚磨砂展開，以天然喜馬拉雅粉紅鹽，配合具抗氧化功效的綠茶，為身體深層凈化、去除多餘角質。接著便是60分鐘的深層按摩，按摩師以以含葡萄柚和黑胡椒成份的精油，結合傳統中式按摩技巧，按壓穴位，促進新陳代謝，排走毒素。完成按摩後，以茶萃精華眼膜滋養疲倦的眼睛，提亮神采，並以暖和的宇治抹茶作結。茶香瀰漫著整個療程，予人份外放鬆的感覺，推薦給喜歡以茶養生的大家。

「茶萃排毒」水療套餐

價錢：$1,388／位

日期：即日至2023年10月30日

預約：致電3552 3510／WhatsApp 6063 7849／電郵cdhkg.chuanspa@chuanspa.com

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