斷食減脂 | 常因嘴饞而打亂瘦身計劃？5個習慣讓168斷食變得更簡單！

168 斷食是現時討論度極高的飲食方式，除了有效減脂外，還能讓飲食過量的都市人重獲健康，減少高血糖、高膽固醇等慢性都市疾病。其做法聽起來簡單，只要拉長平時不進食的時間，加上睡眠的七、八個小時，睡前睡後只需忍住4個小時便可。但是實行起來，卻總忍不住嘴饞。不要怪責自己沒有意志力，可能是心理或者身體荷爾蒙在作怪，只要調節好自己的生活規律，加上一些對抗嘴饞的小方法，就能讓斷食變得更簡單！

#1 將生活環境變得更適合斷食

生活環境是影響飲食習慣的最大因素！想像回到家滿桌子伸手可得的零食，整個冰箱都是極方便的半加工食品，大腦還未來得及克制自己，便已經將食物放入口中了。家中盡可能不要買任何零食，即使有零食也將其放在難以看見的櫃子裏；以需更多時間烹煮的新鮮食物取代方便的半加工食物，增加烹煮的時間，也會減少進食的意欲，而且即使破戒進食了，也會是相對健康的食物。

有些人明明已經很餓了，卻還慣性的觀看美食節目、漫無目的的在社交媒體上看食物的照片，讓自己更嘴饞。除此以外，還要刪除手機裏方便的外送Apps，Food Panda及Deliveroo，雖然可以重新下載，但是可以增加考慮的時間，可能下載完後就沒那麼餓了。

而且家人的支持也很重要，不妨告訴自己的家人自己正在斷食，一來讓家人們不要在斷食期間叫你吃宵夜。另外，家人們也能督促你，增加對自己的壓力。