轉季護膚 | 秋冬皮膚狀況變差？轉季敏感肌護膚攻略公開！4款不分膚質、性別、旅行適用的萬用修護霜推薦！

還記得4、5月的初夏就已經對住猛烈太陽大喊「怎麼能忍受到9月？」，一眨眼皎陽似火的炎夏就要隨著颱風季離開。經過熾熱陽光幾個月以來的洗禮，再加上開始換季，很多人都察覺到肌膚狀態變得不穩定，乾燥缺水、泛紅敏感，甚至油脂分泌失調導致暗瘡粉刺增生等問題陸續出現，勤力護膚不一定正確，是時候檢視一下自己的護膚程序是否適合。

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根據膚況更換護膚品

衣服要轉季，保護脆弱肌膚的護膚品亦一樣。夏天習慣使用清爽、不黏膩的護膚品，或者只需要最基礎的爽膚水及面霜已足夠；但到了秋冬乾燥的時候，護膚更講求保水及鎖水，因而護膚程序亦會變得繁複。而在轉季時節，大家更需要仔細觀察及感受肌膚所需，例如唇周開始乾燥甚至敏感痕癢，額頭T字位忽然冒出閉鎖性粉刺，鼻翼亦由冒油變成脫皮等，對症下藥才能為肌膚維持穩定健康狀態。

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減輕肌膚負擔

不少女士當肌膚變得脆弱敏感、不穩定的時候，都會選擇每晚敷面膜，或將所有保濕、修護精華及面霜都塗上臉，但最後卻發現愈勤力做足護膚程序，反而會令膚況更差。這是因為過於繁複的護膚品及護膚程序，可能使營養未能全部吸收至肌底，殘餘於臉上的護膚品反而加重肌膚負擔，則造成另類肌膚傷害。因此，建議採用「護膚極簡化」的方式，挑選最少適合當時膚質的護膚品，並用最少的分量確保肌膚能吸收足夠的滋潤。

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挑選超級食物提升肌膚抵抗力

除了選用護膚品，一些含豐富抗氧化、降炎營養素的食物，亦可幫助加強皮膚自身免疫力。例如含豐富Omega-3優質油脂的三文魚、亞麻籽、堅果類等，有助皮膚降炎；或如紅蘿蔔、紅石榴、西柚及奇異果等，含豐富維他命A及維他命C的食物，則有助抗氧化、降炎、修復細胞及增強免疫力，有效對抗外來環境對肌膚造成的刺激和傷害。

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