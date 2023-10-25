秋冬乾燥肌膚對策：留意沐浴溫度、穿毛衣也要小心！Laura Mercier、Caudalie、Byredo身體護理好物推介

轉眼已接近年尾，秋冬天悄悄報到。這陣子隨濕度降低，肌膚容易流失水分，開始變得敏感乾燥，嚴重時還會痕癢難耐。在秋冬天，除了面部肌膚要做好保濕功夫，身體肌膚同樣要護理妥當，究竟我們應如何從日常入手，解決秋冬天肌膚乾燥問題？

#1 留意沐浴溫度

隨著天氣變涼，不少人都愛泡個熱水澡，暖一暖身子，晚上更容易入睡。不過熱水能洗走皮膚表面油脂，缺少了油份保護，肌膚自然容易變得乾燥。因此在秋冬天洗澡時，應留意水溫，不宜過熱；同時洗澡後應盡快塗上保濕產品，鎖緊肌膚水份。

#2 注意衣服物料

塗了足夠的保濕用品，肌膚仍然敏感乾燥？那便可能是衣服物料作祟。雖然在寒冷天氣下，毛衣能保暖，又能增添時尚感，不過若是膚質偏向敏感，加上天氣乾燥的因素，羊毛衣類的衣服便有機會刺激皮膚，使皮膚更是痕癢。所以在選擇衣物時，可盡量選擇較穩定的物料，像是全棉；即使穿毛衣，也要穿好打底衣物，保護肌膚。

#3增加空氣濕度

濕度時刻也在影響肌膚狀態，若是濕度過低，皮膚水份蒸發，便容易變得乾燥。在濕度低的日子，不妨使用加濕器增加環境水份，常常待在冷氣房的上班族，則推介添置一部桌上加濕器，方便同時呵護肌膚。

下一頁：潤膚產品推介！