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23/11/2023

3個瑜伽動作練臀瘦大腿、改善下身肥胖！伸展大腿筋膜肌肉、改善大腿骨內旋，翹腳族啱做！臀部脂肪過多是因為天生梨形身材？

#運動 #健康 #拉筋 #Fitness #修腿 #梨形身材 #下身肥胖
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Text: Charlotte Tsui

        許多女生明明上身很瘦，但臀部及大腿卻很粗大，很多人以為是基因問題，或者天生梨形身形，難以改變。其實不然，下臀肥胖的原因有許多，例如久坐、水腫，而最主要的原因是日常姿勢不當，及用錯肌肉。只要訓練臀部肌肉、矯正腳形，便可以改善下身粗大問題。

 

        運動名人Coffee 林芊妤曾經也是下身比較肥胖，有假胯髖煩惱，不過佢通過腿部拉筋以及肌肉訓練改善了困擾多年的腿型問題。很多女生為了瘦腿，不斷做深蹲，抬腿等腳部肌肉訓練，但是依然沒有後果，用錯肌肉還越做越粗。瘦腿最重要的是先改善腳形，要先開胯，然後訓練、激活臀部肌肉，矯正腳形後，腳粗問題自然不藥而癒喔。編者推薦三個初學者也適合的開骻練臀的動作。

 

 
 
 
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