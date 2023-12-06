06/12/2023
聖誕美甲提案：手繪風聖誕老人、立體雪人造型、低調知性冬日圖案！為年末派對做準備，迎接聖誕！
Christy Yiu
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不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
馬上就到聖誕節，差不多要為年末派對做準備，添置節日氣息的穿搭好物。除了衣著打扮，指尖造型當然不能馬虎，又是時候換上一年難得一次的聖誕主題圖案。今天就為大家分享一下各種聖誕美甲提案，既有可愛風，亦有成熱知性系，一起來迎接聖誕吧！
#1節日氣氛max！手繪風聖誕老人
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若要選一個最應節的圖案，當然是聖誕老人。以聖誕老人作為美甲的主題，在一至兩隻指尖繪上可愛的聖誕老人和聖誕鹿，已甚有節日氣氛！如果想節日氣氛濃厚一點，可配以深紅色的閃粉指甲，或是薄薄的漸變金色；喜歡低調的話，則可融入法式美甲元素，在微笑線塗上薄薄的一層紅色，簡約得來又可愛。
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