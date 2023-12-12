聖誕倒數月曆2023｜開箱Penhaligon's、Guerlain、Charlotte Tilbury精緻倒數月曆！集齊護膚美妝+經典香氛，以不同主題迎接聖誕！

馬上就到聖誕節，大家已預備好慰勞自己的小禮物了嗎？難得的節日，當然少不了一個倒數月曆，每天一驚喜！上次和大家開箱了Dior的Le 30 Montaigne聖誕倒數日曆，今天編輯部再為大家精挑細算了三個不同品牌的倒數月曆，既有香氛護膚主題，又有CP值高的美妝小盒子，迎接聖誕！

童趣超可愛！Penhaligon's The Toy Chest Advent Calendar

即使長大了，對聖誕節的期盼，還是和小時候的一樣，離不開童趣和驚喜感。今年Penhaligon's延續去年的設計風格，把品牌的首支經典香水外形加倍放大，推出以胡桃夾子和遊樂場元素為主題的倒數月曆，宛如一個奇妙的幻想國度。

倒數月曆內含24格，集齊多款經典香氛，當中Halfeti淡香精和Orange Blossom護唇膏為貨裝大小，前者為品牌的經典黑玫瑰木質香調，成熟誘人；月曆內還有8款10ml香水和6款5ml香水，包括The Favourite、Luna、Empressa、Juniper Sling等人氣香氛，的骰可愛。

除了香水，倒數月曆中還有迷你蠟燭、香皂和護手霜等，散發陣陣芳香。不論是否品牌粉絲，這個倒數月曆能一次過試盡品牌的人氣香調，加上獨得可愛的包裝設計，也算是高性價比。

月曆內容：

- Halfeti 淡香精30ml

- Orange Blossom 護唇膏15g

- 8款10ml香水：The Favourite、Halfeti、The Tragedy of Lord George、Endymion、The Coveted Duchess Rose、Babylon、Luna、Empressa

- 6款5ml香水：Quercus、Endymion Concentré、Juniper Sling、Elisabethan Rose、Halfeti Leather、Blenheim Bouquet

- 3款35g迷你蠟燭：Comoros Pearl、Maduro Leaf、Roanoke Ivy

- 2款30g香氛香皂：Quercus、Halfeti

- 4支10ml護手霜：The Favourite *2、Quercus *2

- 聖誕限量英倫吊飾

查詢／購買：Penhaligon’s

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