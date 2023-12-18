Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

18/12/2023

聖誕禮物指南！10大高CP值美妝／護膚／護髮禮盒推薦：The history of Whoo唯美粉盒、德國AB奢華套裝

#聖誕節 #聖誕禮物 #護膚 #Editors Pick #Skin & Body Care #Belif #Three #The history of Whoo #laura Mercier #護髮 #AVEDA #美妝 #Makeup #Editor’s Pick #Fenty Beauty #Skincare #Augustinus Bader #Oribe #Body Care & Hair #MZ Skin #OLAPLEX #xmas2023 #聖誕節2023 #聖誕禮物2023 #Gift to her #xmasgift2023 #xmaslook2023
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　下星期就到聖誕節，大家已預備好送給家人、另一半、閨蜜姊妹的禮物嗎？還未的話，今天編輯部就為大家預備了Last minute gift idea，從美妝、護膚到護髮也一應俱全，全都是高CP值，送人自用都適合，快快記下來，節日派對不用再怕兩手空空了！

 

#1 Laura Mercier Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列

 

 

　　想打造法國女生的懶慵感，怎能少了法式美妝始袓之一的Laura Mercier。今個節日，Laura Mercier推出了Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列，以銀河輝映的璀璨夜空為題，呈獻一系列的法式美妝組合。

 

Dawn of Discovery 粉金玫瑰柔光彩妝套裝 $350

（粉金玫瑰柔光胭脂All That Sparkles、粉金玫瑰幻魅眼影筆 Strike A Rose）

 

　　當中Dawn of Discovery粉金玫瑰柔光彩妝套裝集齊了不少美妝達人推介的粉金玫瑰柔光胭脂和粉金玫瑰幻魅眼影筆，一抹打造甜美顯白的粉嫩玫瑰妝容，散發法式優雅氣質；而法式經典限定套裝則有齊4 款Laura皇牌妝品，從底霜到皇牌蜜粉也齊備，輕易做出無瑕底妝，送自己或都適合！

 

Laura 法式經典限定套裝 $420

（極致持久水凝潤澤妝前底霜 25ml、柔光透明蜜粉9.3g、迷你天鵝絨粉撲、迷你幻魅眼影筆Rosegold）

 

查詢：Laura Mercier

 

下一頁：The history of Whoo、Fenty Beauty

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#聖誕節 #聖誕禮物 #護膚 #Editors Pick #Skin & Body Care #Belif #Three #The history of Whoo #laura Mercier #護髮 #AVEDA #美妝 #Makeup #Editor’s Pick #Fenty Beauty #Skincare #Augustinus Bader #Oribe #Body Care & Hair #MZ Skin #OLAPLEX #xmas2023 #聖誕節2023 #聖誕禮物2023 #Gift to her #xmasgift2023 #xmaslook2023
More on Beauty

Beauty Columnists

More

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk