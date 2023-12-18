聖誕禮物指南！10大高CP值美妝／護膚／護髮禮盒推薦：The history of Whoo唯美粉盒、德國AB奢華套裝

下星期就到聖誕節，大家已預備好送給家人、另一半、閨蜜姊妹的禮物嗎？還未的話，今天編輯部就為大家預備了Last minute gift idea，從美妝、護膚到護髮也一應俱全，全都是高CP值，送人自用都適合，快快記下來，節日派對不用再怕兩手空空了！

#1 Laura Mercier Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列

想打造法國女生的懶慵感，怎能少了法式美妝始袓之一的Laura Mercier。今個節日，Laura Mercier推出了Celestial Celebration璀璨星圖限量節日系列，以銀河輝映的璀璨夜空為題，呈獻一系列的法式美妝組合。

當中Dawn of Discovery粉金玫瑰柔光彩妝套裝集齊了不少美妝達人推介的粉金玫瑰柔光胭脂和粉金玫瑰幻魅眼影筆，一抹打造甜美顯白的粉嫩玫瑰妝容，散發法式優雅氣質；而法式經典限定套裝則有齊4 款Laura皇牌妝品，從底霜到皇牌蜜粉也齊備，輕易做出無瑕底妝，送自己或都適合！

查詢：Laura Mercier

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