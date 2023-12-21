以最佳狀態迎接節日！Estee Lauder黑鑽塑顏系列、Tom Ford限量妝品、Hibernicis奢華身體護理！

眨眼間，已步入年末，在送別2023之後，新的一年也隨即而來。除了準備好心情之外，也免不了花點心思在自己身上，以最好的狀態與家人、伴侶和好友，感受時間的快與慢。為此，編輯部精選了幾個品牌的好物，從洗浴、護膚到美妝品，讓你美美的與2023說拜拜。

Hibernicis 身體護理系列，讓你放下一天疲累

愛爾蘭奢華身體護理品牌Hibernicis於今年年頭進駐香港，當時與創辦人Catherine Logue有過一次訪談。Catherine 前後任職Joyce Beauty和Chantecaille多年，對護膚與美妝有一定的見解，亦正是從業多年，讓她對於美也有不一樣的看法。品牌Hibernicis並沒有像Chantecaille般將焦點置於化妝品上，而是專注於身體的護理，就如創辦人所說，「我們總是忘了身體也是皮膚的一部分」。

Hibernicis無論從設計還是產品資訊上，均以簡約、直白的風格示人，黑白的主色調上，清晰的標明了成分與產品信息。除此以外，最讓編者驚喜的是產品的香氣。由於品牌採用的成分均以天然為主，再綴以精油，因此所散發出來的香氣都非常自然、清新；同時具備保濕功效，讓肌膚保持水潤。而最深得編者之心的有含檀香、柑橘和天竺葵三種清爽精油的Glan沐浴露、含留蘭香和薄荷精油的ÚR去角質凝膠，以及含茉莉和橙花精油的Síoda身體精華，每次使用過後，都仿如將疲累丟下，換來美美的心情。

查詢：Hibernicis

Estee Lauder Re-Nutriv極緻黑鑽塑顏系列，新一年的抗老新計劃！

氣溫驟然下降，肌膚不僅要即時補濕滋潤，相信忙碌的派對女王更免不了要為肌膚急救一番。只是不知道大家的化妝檯上，藏著哪瓶秘密武器？Estee Lauder的小棕瓶就聽得多了，用以日常抗老、修復細紋，質地輕盈沒負擔，但準備制定全方位新生、逆齡護膚的方案，別錯過最新的Re-Nutriv極緻黑鑽塑顏系列。

每個品牌都有其皇牌成分，Re-Nutriv極緻黑鑽塑顏系列作為品牌的頂級系列，經過15年的科研實證，主打抗老、修復、逆齡的功效。採用法國西南部的頂級專利黑鑽松露精萃，以及獲取專利的「SIRT逆齡科技（SIRTIVITY-LP），激活膠原蛋白，逆轉肌膚細胞衰老，令肌膚緊緻、柔滑、透亮。護膚品中的成分不僅頂級，製作過程同樣需要花費多到工序，其黑鑽松露極為珍貴，高濃度的成分讓護膚事半功倍。全新系列包含兩款面霜、兩款眼霜、一款精華和一款面膜，配合按摩物件使用，頓時為肌膚注入能量！

查詢：Estee Lauder

Tom Ford全新CAFÉ ROSE COLLECTION，以溫柔的好氣息示人

對於妝容，不同人有不同選擇。但一個高級又溫柔的妝感，往往能讓人留下印象。在琳琅滿目的化妝品中，Tom Ford的美妝品就如其品牌氣質——散發著低調的奢華感，高冷中帶著絲絲成熟、柔美。在節假日之際，品牌亦推出了全新系列，以溫柔氣息俘虜你的心。

限量系列CAFÉ ROSE COLLECTION 精選了數款玫瑰色調的美妝品，包括胭脂與唇膏。這系列玫瑰色調的妝品走優雅、成熟路線，當中的胭脂色調是乾燥玫瑰色，再稍稍綴以珊瑚色，頓時提亮氣色；限量版唇膏方面則有 #02色號ROSE PETAL、#03色號NUBILE和#100色號100，其中大熱的#02色號ROSE PETAL帶著酒紅色調，散發著成熟的女人味，配方自帶滋潤功效，還有絲絲玫瑰香氣，為妝感又添一分！

查詢：Tom Ford