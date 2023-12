提到「貴婦級護膚品」,又怎能不提La Mer?今年品牌以「THE ATELIER OF WONDER 奇蹟夢工場」為主題,配合品牌奢華個性的藍綠色調,創作出大量適合不同肌膚需要的護膚套裝,以精緻禮讚令節日更添歡欣美好氛圍。而各款護膚套裝優惠更是吸引,讓各位忠粉以約$1,000的折扣入手皇牌套裝,以最夢寐以求的禮物犒賞自己之餘,讓肌膚全日注滿活膚營養,煥發健康亮采!

