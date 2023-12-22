Beauty
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

22/12/2023

《新聞女王》48歲佘詩曼最強凍齡肌膚！4大獨門保養秘訣：凍薯片去水腫大法、DIY燕窩牛奶，養出少女肌！

#TVB #護膚 #凍齡 #Health & Fitness #Skin & Body Care #保養 #佘詩曼 #Skincare #台慶劇 #Body Care & Hair #新聞女王 #xmas2023 #明星保養 #xmaslook2023
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　TVB熱播的台慶劇《新聞女王》今晚迎來大結局，劇中佘詩曼飾演的Man姐陷入主播生涯中最大險境，看得一眾劇迷都十分緊張。久未現身大台劇集的佘詩曼，除了再次讓觀眾展現她的視后級演技，她的凍齡身段也令女生們超羨慕！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Charmaine Sheh 佘詩曼（@charmaine_sheh）分享的貼文

 

　　現年48歲的佘詩曼，在熒幕上仍看似只有三十多歲，究竟她是如何保養的？愛美的阿佘不時也在網上分享獨家皮膚保養秘訣，趁著節日連假，趕緊向阿佘偷師，以最佳狀態在示人吧！

 

#1 佘詩曼4大皮膚保養秘訣

 

　　佘詩曼曾在小紅書分享自己的日常4大護膚心得：「誰不想自己擁有一張白滑水嫩的臉，所以皮膚保養是許多女生非常注重的課題！」阿佘指自己愛用「無皂鹼」的清潔產品，由於肥皂能去除皮膚產生的天然油脂，過度使用或會加劇肌膚乾燥問題，以無皂鹼產品清潔肌膚，能有效鎖緊肌膚水分。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Charmaine Sheh 佘詩曼（@charmaine_sheh）分享的貼文

 

　　深層清潔同樣不能忽視，阿佘指她大約兩週會去一次死皮，因為死皮會滋生油脂和細菌，形成粉刺，建議使用溫和的磨砂膏，輕輕把死皮去掉，有助後續護膚品吸引。

 

　　她亦建議女生們可準備不同功能性的面膜，因為隨天氣的轉變，肌膚狀況都不會穩定，像是夏天可以挑選涼感、美白面膜；而冬天就可以多用保濕及膠原面膜。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Charmaine Sheh 佘詩曼（@charmaine_sheh）分享的貼文

 

　　此外，「鎖水」步驟更是最重要：「這個步驟若沒有確實做到，等同於前功盡棄！」阿佘指，油肌女生可以選擇較清爽的乳液，中性肌膚女生可以選擇保濕乳液，而對於乾肌女生來說，乳霜、保養油也是不錯的選擇，補水鎖水雙管齊下，才能達到最佳的效果。

 

下一頁：獨門去水腫大法、DIY燕窩牛奶！

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#TVB #護膚 #凍齡 #Health & Fitness #Skin & Body Care #保養 #佘詩曼 #Skincare #台慶劇 #Body Care & Hair #新聞女王 #xmas2023 #明星保養 #xmaslook2023
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk