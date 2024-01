丹麥女王瑪格麗特二世退位！世上唯一女性君主、皇室學霸兼藝術家！Netflix戲服、丹麥版《魔戒》插畫竟出自她手？

此外,瑪格麗特二世亦有「皇室藝術家」之稱,這位女王擅長繪畫和刺繡,曾為不少丹麥舞台劇、芭蕾舞劇、安徒生童話電影進行服裝和布景設計,去年於Netflix上映的丹麥電影《伊倫嘉:誘惑的藝術》(Ehrengard: The Art of Seduction)當中的服裝也是出自瑪格麗特二世的手。

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram