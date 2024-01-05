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05/01/2024

丹麥女王瑪格麗特二世退位！世上唯一女性君主、皇室學霸兼藝術家！Netflix戲服、丹麥版《魔戒》插畫竟出自她手？

#Inner Beauty #丹麥 #皇室 #英女王 #伊利沙伯二世 #佛雷德里克王儲 #瑪格麗特二世 #丹麥皇室 #丹麥女王 #歐洲皇室 #Queen Margrethe II
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Text: Christy Yiu

　　說到歐洲皇室，相信最為大家熟悉的也是已故英女王伊莉莎白二世。其實自英女王逝世後，歐洲皇室中就只剩下唯一一位女王：丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）。在2023年的最後一天，瑪格麗特二世突然宣布將於1月中退位，傳位給她的長子佛雷德里克王儲。

 

歐洲在位時間最長的現任君主

 

　　現年83歲的瑪格麗特二世，於1972年登基，至今已在位51年，是現時歐洲在位時間最長的君主，亦是世上唯一一位女性君主。有別於已故英女王的強悍形象，這位英女王遠房表妹瑪格麗特二世向來以親民貼地見稱，登基後她在國內的支持度一直保持在八成左右，可見她深受丹麥人民愛戴。

 

 
 
 
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皇室學霸兼藝術家！

 

　　瑪格麗特二世自幼就接受良好教育，曾在丹麥哥本哈根大學、奧胡斯大學，法國巴黎大學、英國劍橋大學和倫敦政治經濟學院留下足跡，大學時期，她的主修科目是史前考古學，已可見她有著與眾不同的思維；她亦精通丹麥語、瑞典語、英語、法語和德語，因此常常被譽為是皇室學霸。

 

 
 
 
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　　此外，瑪格麗特二世亦有「皇室藝術家」之稱，這位女王擅長繪畫和刺繡，曾為不少丹麥舞台劇、芭蕾舞劇、安徒生童話電影進行服裝和布景設計，去年於Netflix上映的丹麥電影《伊倫嘉：誘惑的藝術》（Ehrengard: The Art of Seduction）當中的服裝也是出自瑪格麗特二世的手。

 

《伊倫嘉：誘惑的藝術》

Source/ Internet

 

　　除了服裝設計，瑪格麗特二世亦有著筆名Ingahild Grathmer，曾經多次舉辦個人畫展，甚至連丹麥版的《魔戒》，書中的插畫也是由她繪製！大家下次到丹麥旅遊時，不妨到書店看看能否找到女王的作品。

 

下一頁：鍾愛臘腸狗、女王式花花穿搭

 

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