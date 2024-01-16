農曆新年開運美妝！Givenchy龍年四色蜜粉、Valentino限定皇牌氣墊粉底、Laura Mercier貴氣金龍圖騰潤色胭脂，新一年好氣息！

龍年將至，常說新年最重要的是開運，換上象徵新年的紅色系妝容，既好意頭，亦能為自己增添好氣息。為迎接農曆新年，不少美妝品牌都紛紛推出龍年限定版的美妝產品，寓意吉祥開運，今天就和大家盤點一下龍年限定美妝推介，迎接幸運美好新一年！

#1 Valentino Beauty：珊瑚橘色節日限定Go-Cushion Glow

新年豈止大紅色！Valentino Beauty今年以「Coral New Year」為題，和新晉3D藝術家Benjamin Muzzin合作，推出節日限定的珊瑚橘色系列。 品牌人氣Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底這次以限量版珊瑚色外殼登場，粉底注入多種護膚成分，以及Valentino Beauty的獨家珠光成份Roma-Light ComplexTM，締造宛如原生肌般的立體光澤，同時養膚。

至於限量版Rosso Valentino高訂經典唇膏，包裝設計亦呼應了Benjamin Muzzin的Coral Fantasy，以夢幻珊瑚色，包裹著兩種標誌性色調111A Undressed Velvet和77A Nude in Roma，前者為變奏紅棕色調，層疊塗抹可造出豆沙裸棕、復古紅棕和氣場酒棕三重色調；後者則結合了Valentino紅色及獨特古銅色，帶點羅馬黃昏感裸棕色，是近期大熱美拉德妝容的必備好物。

查詢：Valentino Beauty

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